DBU vil ikke boykotte VM i Qatar

Da en ny rapport fra Amnesty International ramte gaden torsdag, varede det ikke længe, før mange på de sociale medier opfordrede DBU til at blive væk fra VM i Qatar i 2022.

I rapporten afslører Amnesty, at Qatars VM-værter på ingen måde lever op til løfterne om at forbedre forholdene for de omkring to millioner migrantarbejdere, som i mange tilfælde træller for at gøre landet klar til slutrunden.

Situationen er for mange umenneskelige. Amnesty fortæller, at selv selskaber ejet af medlemmer af Emirens stenrige familie i måneder ikke udbetaler løn for til sidst at lukke helt ned og lade deres medarbejdere i stikken.

Men de nye afsløringer får ikke DBU’s formand, Jesper Møller, til at ryste på hånden, og han lader sig heller ikke påvirke af de mange danskere, som opfordrer det danske landshold til at blive væk fra VM i 2022, hvis holdet altså kvalificerer sig.

- Vi taler ikke om boykot. Vi lægger os op af regeringen og Folketinget, og så længe de ikke siger, vi skal holde os væk, så gør vi det ikke.

- Amnesty International, som vi har et rigtig godt samarbejde med, anbefaler heller ikke en boykot. I stedet skal vi lægge massivt pres på VM-værterne i Qatar og påtale forholdene, siger Jesper Møller.

Dermed følger han den linje, som dansk idræt generelt har i forhold til stater som Qatar. Lande der ikke gør sig særligt umage for at leve op til internationale aftaler og konventioner. Særligt ikke på menneskerettighedsområdet.

Migratarbejdferne arbejder op til 12 timer om dagen og om i sommeren foregår det i op til 50 graders varme. Foto: Lars Poulsen.

Danmark bliver kun væk, hvis regeringen beder om det.

Derfor deltager ni danske atleter i VM i atletik, som begynder 27. september i Qatars hovedstad, Doha. I øvrigt en begivenhed, der er solgt meget få billetter til.

Selv om Jesper Møller ikke mener, at Qatar skal have den kolde skulder, så erkender han, at forholdene for migrantarbejderne ikke er gode nok.

- De seneste sager er sådan set ikke nye for os. Processen med at forbedre forholdene går alt for langsomt. Der er nødt til at ske noget mere. Derfor har vi fuld fokus på at lægge pres på Qatar.

Jesper Møller sidder i FIFA’s turneringsudvalg, og på et møde i sidste uge fik han ført til referat, at ved fremtidige udbudsrunder skal overholdelse af FN-konventionerne være en del af den samlede pakke for at kunne blive tildelt en slutrunde.

- Hvis det nu bliver mellem os og læserne, vil du så erkende, at VM i Qatar er en kæmpe fejltagelse?

- Det kan man sige ud fra de regler, der er i dag, hvor FN-resolutioner og konventioner bliver skrevet ind i budmaterialet, siger Jesper Møller.

Han vil sammen med en nordisk delegation næste år eller næste år på en ny besigtigelsestur til Qatar for at påvirke VM-værterne.

Til DR siger han, at han gerne vil kombinere sport og politik, og derfor overvejer at tage til Qatar og spille en fodboldkamp og samtidig finde en måde at debattere forholdene på.

