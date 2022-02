DBU's formand husker ingenting

Det er en formand med hukommelsesproblemer, DBU genvælger på repræsentantskabsmødet 6. marts i Silkeborg.

Jesper Møller er eneste kandidat, så valget giver sig selv, men DBU-formanden er samtidig en af de centrale personer i en billetsag fra 2016, som har fået en række politikere fra Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og senest Frie Grønne til at kræve, at sagen bliver undersøgt til bunds. Både internt og eksternt.

Desuden har flere partier bedt kulturministeren om at gå ind i sagen. Sagen er også meldt til politiet og er for øjeblikket til vurdering hos statsadvokaturen.

Ekstra Bladet har kontaktet kulturministeriet for at få en kommentar fra minister Ane Halsboe-Jørgensen. Presseafdelingen oplyser, at de er bekendt med sagen, men at ministeren er på ferie og først kan svare i næste uge.

Især et spørgsmål til ministeren fra Dansk Folkepartis retsordfører og gruppeformand, Peter Skaarup, vækker opmærksomhed. Det er også et spørgsmål, som knytter sig til den eventuelle straffesag:

’Kan kulturministeren redegøre for de strafferetlige aspekter vedrørende tilsyneladende ulovlig anskaffelse af dyre fodboldbilletter via DBU’s konti, samt redegøre for, hvilke tiltag kulturministeriet har og benytter ift. at sikre, at danske kulturmidler ikke misbruges af ansatte i DBU eller andre sports- og kulturforeninger?’

Peter Skaarup har stillet skarpt på DBU. Foto: Jonas Olufson.

Spørgsmålet kommer i forlængelse af, at en række juridiske eksperter de seneste uger har udtalt, at billetsagen ligner mandatsvig.

Det skete på baggrund af en mail fra en gruppe bekymrede fodboldfolk. Modtagerne er DBU’s repræsentantskab. I mailen er der dokumentation for billetsagens aspekter. Og de stemmeberettigede 6. marts i Silkeborg udfordres direkte:

’Spørgsmålet er, om I kan og bør genvælge en formand, som dækker over ulovligheder og misbrug af DBU’s og dermed også jeres midler?’

Da Ekstra Bladet første gang – 8. marts sidste år – spurgte Jesper Møller til sagen, kunne han intet huske. Han ville ikke vedkende sig sine mails i affæren.

Det selv om han i 2016 bestilte de seks billetter hos UEFA.

Jesper Møller fik DBU til at lægge de 20.000 kroner ud, og beløbet blev trukket i hans løn. Det endte dog med, at han alligevel ikke skulle bruge billetterne, og derfor fik han sine penge tilbage.

I stedet havnede billetterne hos DBU’s vicedirektør Kenneth Reeh og fem andre mænd, som ikke har noget med DBU at gøre.

De seks betalte ikke for billetterne. Kenneth Reeh tørrede regningen af på en driftskonto hos DBU. Siden forklarede DBU’s ledelse, at billetterne efterfølgende var blevet betalt af de seks fodboldturister. Det viste sig ikke at holde stik.

Det var en fejltagelse, meddelte DBU, som i juni sidste år hævdede, at der endelig var sendt en faktura til de seks mænd. Det har DBU dog ikke villet dokumentere.

Real Madrid vandt den finale i 2016, som de seks fodboldturister overværede på San Siro i Milano. Foto: Ritzau Scanpix.

DBU’s oplysninger er i strid med, hvad en af seks fodboldturister, en administrationschef i en større interesseorganisation, har forklaret Ekstra Bladet.

Administrationschefen, som ønsker at være anonym, oplyser, at han betalte for sin billet i 2016. Han kan huske, den kostede det samme som en billet til smukfest-festivalen i Skanderborg.

Hvis den oplysning er korrekt, er spørgsmålet, hvor de penge endte i 2016?

Det er er blot et af mange ubesvarede spørgsmål. Et andet er, hvorfor Jesper Møller ikke kan huske sine egne handlinger?

Da Ekstra Bladet 8. marts spurgte, om han havde købt seks billetter til CL-finalen i 2016 via Allan Hansen, som dengang sad i UEFA’s eksekutivkomite, svarede DBU-formanden:

– Det siger mig intet. Vi tjekkede det for nogle år siden, da vi hørte om det første gang. Det kan være, DBU har købt dem. Jeg er ret sikker på, at jeg ikke har, for vi har ikke kunnet konstatere det. Nej, nej.

Allan Hansen, forrest, hjalp Jesper Møller, bagerst, med billetter til CL-finalen. Foto: Tariq Mikkel Khan.

– Jeg har set en mail, som Allan sender til dig, og hvor han skriver, at han har skaffet de seks billetter. Du skal bare komme med navnene, så skal han nok sørge for resten.

– Det siger mig intet.

– Pengene bliver overført til Allan Hansens konto i Nordfyns Bank.

– Fra min konto eller hvad?

– Nej fra DBU’s konto. Og så bliver de trukket fra din løn.

– Fra min løn?

– Ja.

– Nej. Jeg får altid en faktura. Niks, niks. Nej, nej.

– De bliver trukket fra din løn. Jeg fortæller dig bare, hvad jeg ved.

– Jeg kan sagtens forstå, hvis det er DBU, for Allan hjalp DBU – men ikke mig. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig.

Sådan forklarede Jesper Møller. Han kunne ikke huske sine egne handlinger. Det kan han stadig ikke.

DBU: Vi holder ferie

Billetsagen har vakt opmærksomhed på Christiansborg, men hos DBU tager de det roligt.

Sagen var på under eventuelt på et bestyrelsesmøde i fodboldbunkeren i Brøndby i fredags, men her blev den tiet ihjel.

Den blev slet ikke nævnt i bestyrelsens efterfølgende nyhedsbrev til repræsentantskabet. Nyhedsbrevet blev sendt ud i weekenden, og det var med bestyrelsens klare opbakning til Jesper Møller:

’Formand Jesper Møller stiller op til genvalg. I bestyrelsen bakker vi – naturligvis – op om, at Jesper Møller fortsætter sit arbejde som formand i DBU.’

Ekstra Bladet har sendt DBU en række spørgsmål om billetsagen, men forbundet meddeler, at det på grund af vinterferie først kan svare i næste uge.

Vi venter derfor spændt på svar på følgende spørgsmål:

Har DBU kommentarer til politianmeldelsen?

Har DBU kommentarer til de spørgsmål, Peter Skaarup, DF, har stillet kulturministeren?

Har DBU kommentarer til, at politikere fra flere partier opfordrer DBU til at iværksætte en ekstern undersøgelse af billetsagen?

Vil DBU på baggrund af de mange spørgsmål fremlægge dokumentation for, at de seks billetter er betalt af de seks personer, som overværede Champions League-finalen i 2016?

Billetsagen blev nævnt på DBU’s bestyrelsesmøde i fredags. Medførte det, at DBU iværksatte en intern undersøgelse af sagen?

Ligner klokkeklart misbrug

Frie Grønne er det seneste parti, der har meldt sig blandt kritikerne af DBU’s håndtering af billetsagen. Partiets talsmand Sikandar Siddique siger til Ekstra Bladet, at det ligner et klokkeklart misbrug af DBU’s midler.

– Det må vi på ingen måde acceptere. Det er altså en organisation, der modtager millioner fra statskassen hvert år. Så skal der også være fuld kontrol med, hvad de penge bliver brugt til.

– Jeg har svært ved at forestille mig, at der ikke er nogle regler for korruption eller lignende, der er blevet brudt her. Men uanset må ministeren i hvert fald på banen. Vi skal have en undersøgelse af, hvad der er sket med de her billetter, og om de er blevet betalt, som de skulle.

– Vi har efterhånden hørt alt for mange historier om penge under bordet i fodboldverdenen. Det skal vi være helt sikre på ikke er en kultur i DBU. Derfor er det hamrende vigtigt, at vi kommer til bunds i den her sag, siger Sikandar Siddique.

