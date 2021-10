De bliver slået sammen

Der bliver færre priser at uddele i dansk fodbold i fremtiden.

Dansk Boldspil-Union (DBU) og Spillerforeningen har hidtil uddelt hver sin pris til årets spiller hos både herrer og kvinder, men de bliver nu slået sammen.

Det skriver parterne i en fælles pressemeddelelse.

- Vi synes jo, at det var helt oplagt, at vi slog de to priser sammen, så der nu kun kåres én spiller som årets bedste hos både kvinderne og herrerne. Samtidig er det også et udtryk for, at vi har et godt samarbejde med DBU.

- Det vil fortsat være spillerne selv, der stemmer og dermed afgør, hvem der skal løbe med hæderen og skrive sig ind i historiebøgerne. Vi ved, at det betyder meget for dem, der vinder, når det er deres kolleger, der peget på dem, siger Michael Sahl Hansen, der er direktør i Spillerforeningen.

De fælles priser til årets spillere uddeles første gang 8. januar ved DR's årlige sportsshow.

I de nye kåringer må alle hold i de øverste rækker nominere op til fem spillere. De tre spillere med flest nomineringer kommer på stemmesedlen, og herefter stemmer spillerne som tidligere i Spillerforeningens kåring.

Ud over årets spiller vil også der også være fælles kåringer af årets talenter og årets spillere i de bedste danske ligaer for herrer og kvinder.

Pernille Harder og Kasper Schmeichel er de seneste vindere af Spillerforeningens priser som årets spillere. Sanne Troelsgaard og Pierre-Emile Højbjerg er de seneste vindere af DBU's tilsvarende pris.