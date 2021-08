Defensive Tottenham sænker tandløse Manchester City

Et langsomt og idéforladt Manchester City-hold måtte se sig slået med 0-1 mod defensive Tottenham, da de to hold mødtes søndag aften.

Son Heung-min blev den enlige målscorer, da han på et solotogt udnyttede et sløvt forsvar.

Det betyder, at City allerede fra sæsonens begyndelse må se de stærkeste titelkonkurrenter trække en smule fra.

Første halvleg blev en fastlåst affære, hvor Tottenham tillod udeholdets boldbesiddelse uden at være ultraaggressive i deres presspil.

Imens var omstillingsspillet nøglen til succes for hjemmeholdet, der flere gange formåede at bryde Citys kæder. Men skarpheden på den sidste tredjedel manglede dog i de første 45 minutter.

Det var sådan set tilfældet i begge ender. Derfor gik der også hele 35 minutter af kampen, inden den første reelle chance blev skabt. En uskarp Riyad Mahrez var alene foran målet, men valgte i stedet at sparke bolden fire meter forbi.

Når Tottenham endelig havde succes med deres omstillinger, så Son Heung-min flere gange ud til at mangle angrebsmakkeren Harry Kane, der var blevet udeladt af London-klubbens trup til dagens opgør.

Ifølge træner Nuno Espirito Santo på grund af dårlig form.

Flere kortvarige angreb endte således med, at sydkoreaneren forgæves kunne spejde efter en fri medspiller.

Det skulle han dog få ændret på ti minutter inde i anden halvleg, hvor Tottenham startede stærkest.

Her fik Son endnu en chance for at udnytte en omstilling, hvor han i stedet for at kigge efter en medspiller trak ind i banen fra højre side og fandt nettet med en hård venstrefodsafslutning.

Udeholdet havde svært ved at svare igen, og angrebsspillet manglede både energi og fart. Holdet overlod ofte bolden til dyrt indkøbte Jack Grealish, men for mange berøringer fra hans side trak tempoet ud.

Derfor sluttede kampen med en sejr i sæsonåbneren til Tottenham, der altså var uden deres topangriber.

I den anden søndagskamp i Premier League endte West Ham med alle tre point, da de fik vendt 1-2 til 4-2 på udebane mod Newcastle.