Dele Alli skifter til Everton efter svær tid i Tottenham

Midtbanespilleren Dele Alli skifter til Everton fra Tottenham.

Det meddeler Everton natten til tirsdag.

Skiftet kom på plads, kort før vinterens transfervindue lukkede ved midnat mandag.

Den 25-årige Alli har de seneste sæsoner haft svært ved at få fast spilletid for Tottenham.

Nu får han mulighed for at få gang i karrieren igen hos Everton, som har ham på kontrakt frem til sommeren 2024.

De finansielle detaljer er ikke oplyst. Ifølge britiske medier har Everton fået ham på en fri transfer og skal betale ti millioner pund, når Alli har spillet 20 kampe. Det svarer til cirka 88 millioner danske kroner.

Alli debuterede i 2015 for Tottenham og fik hurtigt et omdømme som en af Englands mest talentfulde unge spillere. I sin første sæson spillede han 33 ligakampe, scorede ti mål og blev udtaget til Englands landshold.

Han var også blandt Englands nøglespillere ved VM i Rusland i 2018, men på klubplan begyndte det at gå skævt for Alli, da José Mourinho overtog posten som manager for Tottenham.

Klubbens nuværende manager, Antonio Conte, har givet ham chancen for at vise sig frem, men Dele Alli har ikke formået at gribe den.

Tottenham selv havde mandag den store pengepung fremme, da klubben sikrede sig aftaler med Juventus om både uruguayaneren Rodrigo Bentancur og svenskeren Dejan Kulusevski.

Midtbanespilleren Betancur koster 141 millioner kroner. Kulusevski er hentet på en lejeaftale, som koster London-klubben 75 millioner kroner.