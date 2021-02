Derfor trak de nitten

Sportsfans i Danmark må fortsat vente på, at de igen kan se deres favorithold fra klapsæder på tribunerne i sportshaller og på stadioner.

Tilskuernes tilbagevenden vil nemlig være et skridt mod for meget samfundsaktivitet, hvilket smittetallene ikke tillader lige nu.

Det siger statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde, efter at regeringen tidligere onsdag lempede flere coronarestriktioner.

- Jeg kan godt forstå, at man gerne vil have alle fodboldfans tilbage på stadion, og vi er mange, der gerne vil tilbage på stadion.

- Vi er ikke nervøse for det enkelte stadion eller den enkelte restaurant. Men hvis vi åbner for meget op på en gang, så risikerer vi at miste epidemikontrollen, og det løber løbsk.

- Det er den samlede samfundsaktivitet, vi bliver nødt til at have under kontrol, ellers kan vi ikke åbne alt op, siger Mette Frederiksen.

Divisionsforeningen har tidligere meddelt, at klubberne har de nødvendige værktøjer til omgående at kunne lukke tilskuere ind igen under forsvarlige forhold.

I første omgang er det dog forlystelsesparker, zoologiske haver, frilandsmuseer og andre udendørs kulturtilbud, der har fået grønt lys til en genåbning.

Statsminister Mette Frederiksen medgiver, at det kan virke ulogisk.

- Der er meget, der i denne omgang kommer til at virke ulogisk. Vi har kun et bestemt råderum at gøre godt med. Der skal foretages nogle valg og trækkes nogle grænser, siger hun.

Sidste sommer kunne klubberne benytte sig af den såkaldte superligaordning.

Den tillod, at klubberne kunne dele deres stadioner op i afsnit à 500 tilskuere. Alle afsnit skulle have egen indgang, egne toiletter og egne salgsboder.

Med den ordning var tilskuerkapaciteten til superligakampe omtrent en tredjedel af den normale kapacitet på de fleste stadioner.

Der blev afviklet 46 kampe med ordningen, og ingen bekræftede smittetilfælde relaterede sig til et besøg på et superligastadion.

Da superligaordningen i september blev suspenderet, måtte superligaklubberne nøjes med at lukke op til 500 personer ind på et stadion. Tallet inkluderede spillere, dommere, trænere og diverse stadionfunktioner, men gav også plads til over 300 tilskuere på tribunerne.

I januar blev den mulighed dog også sløjfet fra politisk hold, og siden er sportsbegivenheder afviklet uden tilskuere.

I forbindelse med onsdagens lempelser blev breddeidrætten tilgodeset.

Forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter i organiseret regi hæves fra 5 til 25 personer.