Desperation i Barcelona

Det hele kulminerede fredag aften for Barcelona-stjernerne, da klubben blev slået ud af Champions League af Bayern München med hele 8-2.

Det historiske nederlag efterlader den spanske klub i en meget skidt situation, mener Luna Christofi, der har fulgt spansk fodbold i årevis og er reporter for TV3 Sport.

- De står i en desperat situation. Problemet er, at udefra har man kunnet se det komme - det har været undervejs. Den nuværende ledelse skulle simpelthen have handlet. Når de endelig har handlet de seneste år, så har de handlet forkert.

- Det har ikke været svært at se, men så kommer den her kulmination. Den skulle komme før eller siden, men at den så blev så voldsom skærper desperationen, siger hun.

Frustrationen var tydelig hos Lionel Messi undervejs i fredagens kamp. Foto: POOL/Ritzau Scanpix

Ifølge Luna Christofi er der ikke kun en ting, der er gået galt i klubben i løbet af de seneste år, men derimod mange. Og de er nu medvirkende til, at Barcelona blev ydmyget i fredagens kamp.

- Der er så mange ting, der er gale. Det er ikke kun et spørgsmål om trænerteamet, der er fejlvalgt, eller truppen, der ikke er afbalanceret. Det er alt på en gang. Det er ikke noget, man kan ordne som at knipse med fingrene.

Fyring og valg i sigte

Trænerfyring og udskrivelse af valg kan være nogle af de næste nødvendige skridt, klubben tager i løbet af de kommende dage for at hjælpe klubben med at komme op fra bunden igen.

- Offentliggørelsen af hans (Quique Setién, red.) fyring kommer formentlig snart, og det skal naturligvis også ske. Han skulle aldrig have været ansat. Så kommer der en anden træner, hvor rygtet i Barcelona tyder på, at det kunne blive Mauricio Pochettino, fortæller hun.

Allerede fredag fortalte klubbens præsident, Josep Bartomeu, på live-tv, at bestyrelsen og ledelsen havde taget nogle beslutninger, som dog ikke blev offentliggjort inden kampen.

- Jeg tænker, at han sigter til trænerfyringen, men det kunne også være, at han sigter til udskrivelsen af valg.

Hvis det ender med, at præsidenten udskriver valg, er der to scenarier, der kan udspille sig, forklarer hun.

Det første handler om, at præsidenten udskriver valg, men selv bliver siddende, fordi hans periode udløber i juni næste år. Det andet at han trækker sig fra posten sammen med halvdelen eller hele bestyrelsen, så der bliver udskrevet valg.

- Det sidste scenarie er det, rigtig mange ønsker sig, fastslår hun.

Rystede fans

Luna Christofi så kampen i Barcelona i går og beskriver den som 'bizar' og 'frygtelig', og meningerne om kampen kan også mærkes i hele Barcelona, hvor den lørdag morgen var på alles læber.

- Jeg var ud at løbe meget tidligt i morges (lørdag, red.). Alle, både dem der gik og løb ture, talte om kampen. Og det var ikke de pæneste tillægsord, der blev brugt, lad mig sige det sådan. Stor frustration her.

TV3 Sport-reporteren har også talt med fans i området, som var rystede over kampen, men samtidig forudset, at en kamp som denne ville komme på et tidspunkt.

- Det overraskede faktisk ikke nogen af alle de fans, jeg kender, og de har snakket om det i lang tid. Det er også derfor, at det er rystende, at den der ledelse slet ikke kan læse alle de tegn, der har været undervejs.

