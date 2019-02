Det er ikke en krig, men...

Den genvalgte UEFA-præsident blokerer stadig for FIFA's planer om et nyt klub-VM og en ny verdensomspændende nationsturnering

ROM (Ekstra Bladet): Uden modkandidater, uden debat og dermed også uden nogen form for kritik blev sloveneren Aleksander Ceferin på kongressen i Rom genvalgt som præsident for UEFA.

Folk klappede bare. Men Ceferin havde også lovet, at milliarderne vil strømme ind i UEFA’s kasse i de kommende år. Da han takkede for valget, lovede han at skaffe VM til Europa i 2030.

Mere uro var der før kongressen omkring Nasser Al-Khelaifis indtog i UEFA’s eksekutivkomite. Al-Khelaifi er fra Qatar og formand for Qatars Sportsinvesteringsfond, som stod bag købet af den store franske klub PSG, hvilket er hans vej ind i maskinrummet i europæisk fodbold.

PSG er med i sammenslutningen af europæiske klubber, ECA, og på UEFA’s seneste kongres blev det vedtaget, at ECA har ret til at udpege to personer til UEFA’s eksekutivkomite.

De gik til Juventus-ejeren, Andrea Agnelli, og til direktøren i Arsenal, Ivan Gazidis. Men da Gazidis siden er skiftet til AC Milan, og da Italien ikke kan råde over to pladser, har ECA valgt at udpege Al-Khelaifi til den ledige plads i UEFA.

Samtidig er UEFA ved at undersøge, om PSG har forbrudt sig mod UEFA’s regler om finansiel fairplay, da klubben, for astronomiske beløb, købte spillere som Neymar og Kylian Mbappé.

Det fik dog ingen på kongressen i Rom til at hæve stemmen. Også Al-Khelaifi blev klappet ind, og på det efterfølgende pressemøde afviste Ceferin at udtale sig om UEFA’s undersøgelse af PSG.

Derimod ville han gerne forholde sig til den kamp, der foregår mellem UEFA og FIFA. Knasten er FIFA-præsident Gianni Infantinos planer om et nyt udvidet klub-VM og en ny nationsturnering. I mere end et år har Ceferin blokeret for planerne, blandt andet fordi Infantino ikke vil fortælle hvem det er, som er villige til at smide 25 milliarder dollar i de to turneringer.

- Jeg ved ikke, hvilke turneringer vi vil have om to eller fire år. Men status er, at vi ikke har fået nogen information fra FIFA det seneste år om de to turneringer. Jeg ved ingenting, men jeg har en fornemmelse af, at vi snart kommer til at tale om det.

- Alle må kunne se, at vi ikke kommer nogen vegne uden at vi får informationer. Det er ikke en krig, vi har gang i, men det er en problematisk situation, sagde Ceferin om forholdet mellem UEFA og FIFA.

UEFA frygter, at et udvidet klub-VM kan gå udover Champions League, som er et af det europæiske fodboldforbunds helt store guldæg.

De manglende oplysninger fra FIFA om de to nye turneringer er også årsagen til, at DBU og de øvrige nordiske fodboldforbund ikke har underskrevet en støtteerklæring til Gianni Infantino, som er på valg på FIFA's kongres til juni i Paris.

Han bliver dog valgt under alle omstændigheder. Der er ingen modkandidater.

Se også: DBU-formand scorer millionpost

Se også: DBU giver FIFA-præsident den kolde skulder

Se også: Luksus-valgkamp: Slås om ben til 1,2 millioner