Det perfekte comeback

To af verdens bedste angribere viste sig frem, da Bayern München og Borussia Dortmund lørdag tørnede sammen i Bundesligaen.

Robert Lewandowski og Erling Haaland stod således for fem af kampens seks mål i Bayerns sejr på 4-2.

Dortmund startede som fyr og flamme og så ud til at være på vej mod sin første ligasejr på Allianz Arena siden 2014, da der efter cirka ti minutter stod 2-0 til gæsterne.

Men Bayern kæmpede sig altså tilbage. Det var dog først til allersidst, at sejren blev sikret, da to mål i de sidste to minutter af den ordinære spilletid sørgede for tre point til de forsvarende mestre.

Med sejren har Bayern på førstepladsen fortsat to point ned til RB Leipzig på andenpladsen. Dortmund ligger nummer seks, 16 point efter sydtyskerne i toppen.

Bayern München-spillerne havde vel knap nok nået at løbe sig varme, inden der stod 1-0 til Dortmund.

Stadionuret havde været i gang i 1 minut og 13 sekunder, da Erling Haaland åbnede ballet. Nordmanden trykkede af lidt udenfor feltet, og Manuel Neuer måtte give fortabt i Bayern-målet.

Thomas Delaney endte lidt tilfældigt som assistmager på scoringen, da bolden prellede af på danskerens ben og endte ved Haaland.

Lidt efter splittede Nico Schulz hjemmeholdets forsvar med en stikning til Thorgan Hazard, som foran mål fandt Haaland, der nemt kunne skovle bolden ind.

Bayern fik sundet sig efter chokstarten, og lidt over halvvejs i første halvleg stemplede Robert Lewandowski ind med sin første scoring.

Leroy Sané gjorde alt forarbejdet og serverede bolden for polakken, der var blevet efterladt med et helt tomt mål foran sig. Det straffede Lewandowski prompte.

Kort før pausen matchede han Haalands målhøst, da det på et straffespark blev 2-2.

Den direkte duel mellem de to målkonger sluttede et kvarter inde i anden halvleg. Her måtte Haaland lade sig udskifte, efter at han kort forinden havde været nede og bide i græsset efter en hård tackling.

Som anden halvleg skred frem, var det tydeligt, at energidepoterne hos især gæsterne var ved at være brugte.

Dortmund pakkede sig, og Bayern havde svært ved for alvor at komme til chancer på trods af en belejring af gæsternes felt. Dortmund kæmpede bravt, men måtte til sidst give efter.

Leon Goretzka bragte Bayern i front i 88. minut, og halvandet minut senere fuldendte Robert Lewandowski sit hattrick og lukkede kampen.

