DIF ændrer holdning: Anbefaler Holmen at trække sig

Danmarks Idrætsforbund (DIF) støtter ikke længere Pia Holmen som vicepræsident i den europæiske svømmeunion, LEN. Det siger den nyudnævnte formand for DIF, Hans Natorp, til Radio4.

- Jeg læner mig op ad Dansk Svømmeunion og kan kun anbefale, at Pia Holmen trækker sig. Både for hendes og for dansk svømnings skyld, siger Hans Natorp.

- Internationalt arbejde skal være forankret i det nationale, derfor skal der være et tæt forhold mellem Pia Holmen og Dansk Svømmeunion. Når det forhold ikke er til stede, og tilliden er brudt, så kan vi fra DIF ikke bakke op, siger DIF-formanden til Radio4.

Nye toner

I november 2020 sagde den daværende DIF-formand Niels Nygaard til BT, at Pia Holmen skulle have en chance til.

- Vi skal videre i tilværelsen og give folk en chance for at komme op på hesten igen. Det hverv, som Pia skal løse i Det Europæiske Svømmeforbund, er en vigtig opgave, som jeg ikke er i tvivl om, at hun vil kunne gøre på allerbedste vis, sagde Nygaard dengang.

Derfor er det nye toner fra formandsstolen i Danmarks Idrætsforbund, der altså ikke længere vil bakke Pia Holmen op.

- Der er sket en ændring i holdningen fra svømmeunionen, og det er den, jeg læner mig op ad. Jeg må bare forholde mig til den interne relation mellem Pia Holmen og Dansk Svømmeunion, og derfor kan vi fra DIF’s side heller ikke fortsætte ned ad den sti.

Læs også: Kontant formand: Lidt sent at fortryde

Hans Natorp har dog ingen formel mulighed for at afbryde Pia Holmens engagement i LEN, da Pia Holmen ikke sidder i LEN på et dansk mandat.

- Vi har ikke nogen reel kraft til at sige, hun skal træde tilbage. Det skal hun selv eller LEN, siger Hans Natorp til Radio4.

Fortrød opbakning

Modstanden mod Pia Holmens toppost i LEN skyldes den såkaldte svømmesag, der begyndte, da DR i april 2019 sendte dokumentaren 'Svømmestjerner – Under Overfladen', der fortalte personer i og omkring dansk elitesvømning om gentagne svigt og grænseoverskridende træningsmetoder, der foregik i dansk elitesvømning mellem 2003 og 2012.

Sagen førte til en uvildig undersøgelse ved Kammeradvokaten, og ultimativt førte den til, at Pia Holmen blev fyret som direktør for Dansk Svømmeunion 7. februar 2020.

I november 2020 blev Pia Holmen udnævnt til ny vicepræsident i det internationale svømmeforbund, LEN. Det skete med opbakning fra Dansk Svømmeunion, men med modstand fra både svømmeklubber og svømmeatleter.

Efter en større udskiftning i dens ledelse fortrød Dansk Svømmeunion sin opbakning og vekslede til en opfordring til Pia Holmen om at trække sig fra posten i LEN.

Pia Holmen ønsker ikke at udtale sig om sagen.

- Jeg takker pænt nej tak til at deltage. Jeg synes ikke, at det gavner hverken dansk svømning, dansk idræt eller europæisk svømning at tage den diskussion i medierne, skriver Pia Holmen i en mail til Radio4.