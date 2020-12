DIF bakker op om forlænget idrætsnedlukning

Udøvere i de danske idrætsforeninger må væbne sig med yderligere tålmodighed, inden de kan komme tilbage i hallerne.

Det står klart, efter at regeringen tirsdag aften besluttede at forlænge de gældende coronarestriktioner frem til 17. januar 2021.

Skridtet møder dog opbakning fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), som opfordrer foreningerne til at sørge for, at retningslinjerne fortsat overholdes.

- Lige nu kæmper vi i Danmark en fælles kamp for at holde coronasituationen mest muligt under kontrol. Dén kamp bakker vi op om i DIF, og vi ved, at vores foreninger og forbund fortsat vil agere ansvarligt og forsvarligt.

- Det har de på flot vis gjort under hele coronakrisen, selv om de har været under et stort pres, siger DIF-formand Niels Nygaard i en pressemeddelelse.

Restriktionerne, der nu gælder til 17. januar, medfører, at al indendørs foreningsidræt fortsat skal holdes lukket.

Udendørs idræt kan gennemføres, hvis man overholder de gældende retningslinjer. Det betyder blandt andet, at man ikke må samles mere end ti personer.

Professionel idræt, eksempelvis eliterækkerne i håndbold og ishockey, er ikke omfattet af nedlukningen.

Corona-eksplosion rammer Premier League

Scorer nyt job efter matchfixing-skandale