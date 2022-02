DIF: EU må gerne bruge idrætten til at straffe Rusland

EU og det internationale samfund må gerne bruge idrætten til at markere sig over for Rusland.

Sådan lyder meldingen fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) torsdag.

Det sker, efter at Rusland tidligere på dagen har udført flere militære angreb i Ukraine.

- Hvis idrætten bliver en del af udvidede sanktioner fra EU, så er vi helt med på det, siger DIF-formand Hans Natorp i en pressemeddelelse.

- Vi har altid sagt, at idrætten ikke skal bruges som et politisk værktøj eller skal gå enegang, hvis andre sanktioner ikke bliver bragt i spil.

- Det er ikke tilfældet her, da der allerede vedtaget en række sanktioner på andre områder, og der er flere på vej, siger han.

Rusland er de kommende måneder vært for en række sportsbegivenheder. Finalen i fodboldens Champions League foregår i Sankt Petersborg, og sortehavsbyen Sotji lægger asfalt til et grandprix i Formel 1.

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har fredag hasteindkaldt til et møde i eksekutivkomitéen for at drøfte situationen. Her melder flere internationale medier, blandt andre nyhedsbureauet AP, at Uefa vil fjerne CL-finalen fra Rusland.

Hans Natorp vil dog ikke forholde sig til enkeltstående begivenheder og arrangementer.

- Det er vigtigt, at tiltag sker på baggrund af en international koordinering. Kun sådan vil sanktioner kunne få effekt, for ellers bliver der tale om spredt fægtning, siger DIF-formanden.