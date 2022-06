DIF-formand: DM-ugen er kommet for at blive

DM-ugen i Aalborg, som søndag blev afsluttet med linjeløbet i cykling som et af de absolutte højdepunkter, er kommet for at blive.

Det er konklusionen hos Hans Natorp, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), som blåstempler begivenheden i en pressemeddelelse.

- Det har været de mest fantastiske dage i Aalborg. Alt det, vi har drømt om at skabe, er gået i opfyldelse, og DM-ugen er kommet for at blive. Det er der slet ingen tvivl om, siger Hans Natorp.

Det er allerede arrangeret, at DM-ugen vender tilbage til Aalborg i 2023. I år blev over 200 danske mestre kåret i 47 idrætsgrene i og omkring Aalborg.

- DM-ugen har været én stor folkefest for og med vores bedste atleter, og så har der også været et fantastisk rum for uventede oplevelser.

- Jeg var ude og se dart i går (lørdag, red.). Det var en kæmpe fest, og det hører jeg fra rigtig mange af vores specialforbund, siger Hans Natorp.

Thomas Kastrup-Larsen, borgmester i Aalborg Kommune, ser allerede frem til næste års gentagelse af begivenheden i byen.

- Det er virkelig en sportslig drøm, der er gået i opfyldelse. Vi har fået både store og små sportsgrene ud i byens rum for et meget bredt publikum.

- Det har været en folkefest for både børnefamilier og sportsentusiaster. De besøgende føler sig forhåbentlig inspireret til selv at prøve nye sportsgrene.

- Nu skal vi sammen med DIF og klubberne evaluere, lære og finpudse DM-ugen, som vi heldigvis er værter for igen i 2023, siger Thomas Kastrup-Larsen.

DM-ugen samlede for første gang de officielle danmarksmesterskaber for 27 specialforbund, hvilket dækkede over 47 sportsgrene i mere end 100 discipliner.