DIF-formand: Japansk opbakning til OL vil komme tilbage

Der er ingen grund til panik, selv om den japanske opbakning til OL styrtdykker, og smittetallene er stigende i værtslandet.

Det mener Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF), trods den seneste nedslående undersøgelse af japanernes holdning til at afvikle sommer-OL.

80 procent af japanerne ønsker OL enten helt aflyst eller udsat for anden gang. 1041 tilfældigt udvalgte respondenter har medvirket i undersøgelsen.

- Når vi kommer lidt tættere på, og vi begynder at se en nedgang i smittetallene igen, og ikke mindst når vi får vaccinen mere spredt ud, så vil tallene ændre sig.

- Indtil videre er jeg ikke nervøs for, at der ikke vil være en opbakning i Japan, når det kommer til stykket, siger Niels Nygaard.

Niels Nygaard, formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF) er fortrøstningsfuld, når han vurderer Japans mulighed for at afholde OL om 192 dage. (Arkivfoto) Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Han følger udmeldingerne fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC) samt pandemiens udvikling i Japan og regner ikke med en aflysning eller udsættelse af legene.

- Vi følger alle de udmeldinger, der kommer både fra Japan og IOC. Indtil videre er vi overbevist om, at OL kommer til at finde sted i juli og august som planlagt. Det er det, vi planlægger efter, siger Niels Nygaard.

Det ventes, at over 15.000 atleter fra næsten alle lande i verden vil rejse til Tokyo for at deltage i OL og de efterfølgende paralympiske lege.

Selv om det scenarie kan være svært at forestille sig lige nu med de stigende smittetal samt nye mutationer af coronavirus, lyder der beroligende toner fra Niels Nygaard.

- Det er en hård tid, vi er i for øjeblikket. Kombinationen af nye mutanter af virus, der dukker op, samt vintertiden gør, at der mange steder er fuldt pres på for øjeblikket.

- Men vi er fortrøstningsfulde med hensyn til, at situationen ændrer sig i løbet af foråret, og at vi kommer ind i mere smult vande igen, siger Niels Nygaard.

DIF læner sig op af verdenssundhedsorganisationen WHO, som fortsat giver grønt lys til OL.

- Jeg holder mig til WHO, som er med i forberedelsen til OL og følger det lige så tæt som IOC og de japanske arrangører.

- Både WHO, arrangørerne i Japan og IOC er overbeviste om, at situationen til juli vil være forsvarlig med hensyn til at kunne gennemføre legene.

- Så det er det, vi for nærværende sætter vores lid til, siger Niels Nygaard.

Indtil da forsøger DIF at holde øje med situationen efter bedste evne.

- Vi følger med overalt. Først og fremme herhjemme i Danmark, men også ude i verden, fordi vi skal have vores atleter ud og træne, kvalificere sig til OL og deltage i konkurrencer.

- Derfor er vi optaget af, hvordan situationen er i resten af verden og herunder selvfølgelig ikke mindst i Tokyo, lyder det fra Niels Nygaard.

Sommer-OL i Tokyo, som er udsat fra 2020, afholdes fra 23. juli til 8. august 2021.

