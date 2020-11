DIF: Kompensation skal afspejle tvangsnedlukning

Sportsklubber fra de nedlukkede kommuner i Nordjylland er lige nu ude af stand til at konkurrere og bør derfor få en vidtrækkende kompensation.

Det mener direktøren for Danmarks Idrætsforbund (DIF), Morten Mølholm Hansen.

Officielt er professionel sport undtaget fra flere af regeringens restriktioner, som skal dæmme op for spredningen af en muteret udgave af coronavirus fra mink.

Klubberne har lov til at træne og afvikle kampe uden tilskuere.

Problemet er bare, at der samtidig lyder en kraftig opfordring til ikke at krydse kommunegrænser. Holdene kan hverken tage ud for at spille andre steder eller invitere andre hold til kampe.

Derfor bør sporten betragtes som tvangsnedlukket for klubber som Frederikshavn White Hawks, Vendsyssel Håndbold og Vendsyssel FF, mener Mølholm.

- Selv om de formelt set har lov, er der så kraftige opfordringer fra regeringen, så vi synes, at der er tale om en reel tvangsnedlukning.

- Når vi snakker om tvangsnedlukninger, skal der tages højde for det i kompensationer. Kompensationer er ofte bedre, når der er tale om reel tvangsnedlukning, så det synes vi, at de skal tage i betragtning, siger han.

Den danske regering meddelte torsdag i sidste uge, at der indføres en række tiltag i Thisted, Vesthimmerland, Jammerbugt, Brønderslev, Hjørring, Frederikshavn og Læsø for at få bugt med det muterede virus.

Årsagen er, at en kommende vaccine mod covid-19 kan vise sig mindre effektiv over for denne variant.

Indbyggerne i kommunerne opfordres til at holde sig inden for egne kommunegrænser.

I teorien må klubberne gerne rejse ind og ud af kommunerne og køre videre med det planlagte kampprogram, men det fraråder DIF på linje med regeringen.

- Der er en meget klar opfordring fra statsministeren om, at man ikke krydser kommunegrænser. Det bakker vi op om. Det får den konsekvens, at man ikke kan deltage i turneringer, og et hold, der har spredt spillerne rundt omkring, får svært ved at træne, siger han.

Politikerne er i gang med at forhandle om kompensationen for de erhverv, der bliver ramt af de lokale nedlukninger.

Torsdag fortalte kulturminister Joy Mogensen (S), at regeringen vil sørge for at hjælpe idræts- og kulturlivet.

- Mange har fået hjælp, og mange får fortsat hjælp, og når foreninger, virksomheder og selvstændige eller kultur-, forenings- og idrætslivet i Nordjylland bliver ramt af de nye tiltag i regionen, så vil der være hjælp, sagde hun i en pressemeddelelse.

I fredags blev et bredt flertal af partierne i Folketinget enige at kompensere det nordjyske erhvervs-, kultur- og idrætsliv for faste omkostninger.

Faste omkostninger er eksempelvis forsikringer, husleje, vand, varme og el.

I den kompensationspakke lyder det, at en virksomhed kan få dækket 100 procent af sine faste omkostninger, hvis den er tvangslukket og ikke har nogen omsætning.