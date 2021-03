DIF om udskældt VM i Qatar: Kritik er bedre end boykot

Der breder sig flere steder inden for fodbolden et ønske om en boykot af næste års VM i Qatar.

Mere end 6500 gæstearbejdere har ifølge avisen The Guardian siden 2010 mistet livet under forberedelserne til slutrunden, og nu har flere fans og klubber nået grænsen for, hvad de vil tolerere.

Hos Danmarks Idrætsforbund (DIF) mener man, at en boykot er den forkerte vej at gå.

Hvis det danske herrelandshold kvalificerer sig til VM, skal holdet tage afsted, og indtil da skal man fra dansk side presse på for at skabe ændringer til det bedre.

Det mener Poul Broberg, der er chef for public affairs i DIF.

- En boykot vil være ren symbolpolitik. Det vil ikke hjælpe noget, hvis en sportslig boykot af VM ikke er en del af en bred politisk, økonomisk og diplomatisk boykot.

- Vi er fundamentalt uenige i, at vi gør migrantarbejderne en tjeneste ved at blive væk og holde vores kæft.

- Hvis man boykotter, har man også fraskrevet sig retten til at være offensiv og kritisk over for Qatar, mener Broberg.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har klart meldt ud, at man ikke vil boykotte VM i Qatar. Unionen vil dog tage bestik af situationen, hvis et flertal i folketinget ønsker en boykot.

En gruppe danske fodboldfans har i den anledning stillet et borgerforslag til folketinget om en VM-boykot.

At folketinget eller regeringen skulle gå den vej, har Poul Broberg svært ved at forestille sig, da andre lande end Qatar har problemer med at overholde internationale konventioner.

- Hvis politikerne beder sporten om at boykotte VM i Qatar, så beder man sporten om ikke at deltage i sportsarrangementer i halvdelen af verdens lande.

- Selvfølgelig vil politikerne ikke det. De synes jo, at det er fedt, at Mærsk og Arla kan handle i Qatar, og hvis man ved siden af boykotter VM, så bliver sporten spændt foran en politisk vogn. Den galej vil vi ikke spille med på hos DIF.

- Men vi er tilhængere af, at der rejser sig en debat, og vi respekterer, at der er fangrupper, der ønsker en boykot, men i DIF's øjne vil en boykot ikke forbedre menneskerettighederne i Qatar, siger han.

DBU har flere gange besøgt ørkenstaten med de øvrige fodboldforbund i Norden sammen med repræsentanter fra fagbevægelsen. Blandt andre Norge, hvor flere topklubber nu opfordrer til en VM-boykot.

Broberg roser DBU for at have skubbet på for at skabe forandringer til det bedre i Qatar. Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) var i august med til at sikre de seneste forbedringer i loven for gæstearbejderne.

Der florerer dog historier om, at det går for langsomt med at implementere de nye love, men Broberg opfordrer til tålmodighed.

- Vi har mere tålmodighed end seks måneder. Der er kommet meldinger om, at Qatar stiller sig på bagbenene, men det har jeg ikke set verificeret af troværdige kilder.

- Det er klart, at det vil ændre vores tilgang til VM, hvis de reformer, der er hovedargumentet for at holde fast og spille VM i Qatar, ikke bliver gennemført.

- Så er vi tilbage til den tragedie, som det var at placere VM i Qatar i første omgang, siger DIF-chefen.

Poul Broberg mener, at danske politikere gennem EU skal forsøge at presse den kommende VM-vært.

- I lande som Italien, Tyskland og England har man ikke den samme diskussion, som vi har i Danmark. Hvis man skal rykke noget i forhold til Qatar, så kræver det en langt større alliance.

- Jeg mener, at sportsministrene i EU burde tage stilling i den her sag. Det kan føre til nationale diskussioner om VM og sætte et bredt pres på Qatar i forhold til at implementere reformer, siger han.