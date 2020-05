DIF udskyder DM-fest til 2022

Det bliver først i 2022, at Danmarks Idrætsforbund (DIF) kommer til at afholde DM-ugen for første gang.

Det nye koncept samler danmarksmesterskaberne i en række sportsgrene i den samme uge, og det var planen, at DM-ugen skulle afholdes for første gang i juni 2021 i Aalborg, men sportsfesten er nu rykket til 2022.

- Årsagen er, at sportssommeren 2021 bliver meget omfangsrig med de mange udskudte idrætsarrangementer fra 2020 til 2021 på grund af coronakrisen.

- Frygten er derfor, at den nye DM-uge vil drukne i store internationale idrætsevents, siger DIF-direktør Morten Mølholm i en pressemeddelelse.

Han henviser til, at OL er udskudt til 2021, og at Danmark sandsynligvis skal være vært for fire EM-kampe i fodbold og Tour de France-starten i 2021.

- Med udskydelsen af DM-ugen udviser vi rettidig omhu. Vi mener ikke, at tiden er inde i 2021 til at lancere en DM-uge, som vi på sigt forventer os meget af.

- Vi vil gerne ordentligt fra land med vores nye DM-koncept og have en masse opmærksomhed omkring konkurrencerne. Det får vi ikke i 2021. Til gengæld får vi nu et år mere til at forberede os, så alt er klar til sommeren 2022, siger Morten Mølholm.

De involverede sportsgrene skal nu finde en anden måde, de hver især kan afvikle DM på til næste år.

30 ud af DIF's 62 specialforbund har udvist interesse i at være en del af DM-ugen. I løbet af DM-ugen skal der blandt andet findes danmarksmestre i tennis, cykling og atletik.

De nye datoer for DM-ugen er ikke på plads, men det er stadig planen at afvikle konkurrencerne i Aalborg.