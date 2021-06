Dina Thorslund slår mexicaner og er dobbelt verdensmester

Dina Thorslund kan kalde sig dobbelt verdensmester i WBO-regi.

Fredag slog hun mexicaneren Jasseth Noriega på point med stemmerne 99-90 hos alle tre dommere i en kamp om det ledige bælte i i bantamvægt hos WBO i Struer.

I forvejen er 27-årige Thorslund WBO-verdensmester i super-bantamvægt, og hun har nu 16 sejre i 16 kampe i karrieren.

De første par omgange af i alt ti var ret taktiske, men i tredje omgang åbnede især danskeren op og ramte sin modstander med flere dybe slag.

I femte omgang gik 30-årige Noriega i gulvet efter en god kombination af Thorslund, men mexicaneren signalerede selv, at hun blot gled, og kampen fik lov at fortsætte.

Thorslund skulle under 53,5 kilo til kampen, og det betød blandt andet, at hun smed 10 kilo i løbet af den seneste måneds tid, men det var ikke til at se i matchens første mange omgange.

Mexicaneren var tvunget frem til sidst, men fik sjældent held til at ramme Thorslund for alvor, og det endte derfor med dansk sejr.

- Jeg har det godt. Det har været en lang kamp at komme hertil. At stå her med sejren er prikken over I'et, siger Thorslund med overskud til TV 2 Sport.

Noriega har efter sit nederlag 27 sejre, 4 uafgjorte og 3 nederlag.

Allerede inden fredagens match havde Dina Thorslund indikeret, at hun nu stopper karrieren for at prioritere sin familie, men sådan har hun det ikke efter kampen.

- Nej, jeg skal ikke stoppe nu. Jeg må få det strikket sammen på en anden måde. Vi skal have gang i sporten, siger Thorslund.