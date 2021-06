Djokovic nedlægger gruskongen Nadal i Paris

Rafaels Nadals fire år lange herredømme over French Open er slut.

Sent fredag aften blev den spanske gruskonge sendt ud af dette års udgave af grand slam-turneringen.

Det skete i et rendyrket tennis-stjernetræf. Det var således Novak Djokovic, der ekspederede Nadal ud af French Open med en sejr i fire sæt med cifrene 3-6, 6-3, 7-6, 6-2.

Sidste år tabte Djokovic til Nadal i finalen, men nu har serberen altså fået revanche.

Djokovic skal søndag forsøge at vinde French Open for anden gang i karrieren. I finalen, der er Djokovics femte i Paris, venter Stefanos Tsitsipas. Den unge græker er i sin første grand slam-finale. Djokovic vandt for første gang French Open i 2016.

Rafael Nadal har vundet French Open hele 13 gange og så også ud til at være godt på vej mod endnu en finaledeltagelse tidligt i fredagens semifinale.

Spanieren vandt i Djokovics to første servepartier og kom på 4-0. Nadal cruisede mod sætsejr, men Djokovic gjorde det svært for spanieren, der måtte tage syv sætbolde i brug.

Det var måske en indikation. For i andet sæt tog Djokovic for alvor fat og kom ind i kampen.

Nederlaget var kun Rafael Nadals tredje på Roland Garros, hvor spanieren selvfølgelig kæmpede som altid. Foto: Martin Bureau/Ritzau Scanpix

Tredje sæt blev en opvisning i god tennis. De to tennisikoner duellerede på et meget højt niveau. Ingen ville give sig. Først brød Djokovic midt i sættet, så gjorde Nadal, inden Djokovic gentog bedriften.

Nadal fulgte op og udlignede til 5-5 i Djokovics serv. Lidt efter stod det klart, at der skulle tiebreak til for at finde en vinder af sættet.

Her vandt Djokovic 7-4. Egentlig skulle tilskuerne på grund af et udgangsforbud i Paris have været sendt hjem efter tredje sæt, der sluttede cirka 22.45, men de fik altså lov at blive.

I fjerde sæt kunne de se Djokovic lukke kampen i overbevisende stil. Serberen tabte ganske vist første parti i egen serv, men derefter så Djokovic sig ikke tilbage.

0-2 blev til 6-2, og så måtte Nadal abdicere. Det var spanierens kun tredje nederlag nogensinde ved French Open.