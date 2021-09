Djokovic om Holger Rune: Han er en kommende stjerne

Den 18-årige danske tennisspiller Holger Rune er en kommende stjerne.

Det siger verdensetteren Novak Djokovic efter sin sejr over danskeren i første runde af US Open i tennis.

- Han er en god fyr og en kommende stjerne.

- Det er ærgerligt, at han blev nødt til at gå gennem det her, siger Djokovic videre med henvisning til en skade i højre ben, Holger Rune pådrog sig under kampen.

- Han kommer stærkere tilbage, og jeg er sikker på, at vi kommer til at se meget til ham fremover.

Den 34-årige serber slog Holger Rune 6-1, 6-7, 6-2, 6-1 i første runde af US Open i New York City natten til onsdag dansk tid.