Djokovic skriver historie med sin 24. grand slam-titel

24 grand slam-titler.

Sådan lyder Novak Djokovics opdaterede grand slam-høst efter US Open-finalen, der sluttede natten til mandag dansk tid.

På Arthur Ashe Stadium i New York vandt den 36-årige serber med cifrene 6-3, 7-6, 6-3 over russeren Daniil Medvedev.

I forvejen var Djokovic rekordholder med flest grand slam-titler hos herrerne.

Med sin 24. titel tangerede han også rekorden på tværs af kønnene og har nu samme antal som Margaret Court, der vandt 24 grand slam-titler i damesingle fra 1960 til 1973.

Samtidig blev Djokovic med sejren den ældste vinder af US Open hos herrerne.

Allerede tidligere i turneringen stod det klart, at Djokovic mandag tilbageerobrer verdensranglistens førsteplads fra spanske Carlos Alcaraz. Det er serberens 390. uge som verdens bedste, hvilket er en suveræn rekord.

Det var Djokovics fjerde titel i US Open og faktisk den første siden 2018. Han var senest i finalen i New York i 2021, da han havde chancen for at vinde alle grand slam-titler i samme sæson, men tabte til netop Medvedev.

Den skulle serberen revanchere sig for, og han var determineret fra første bold, der gik over nettet 19 gange. Allerede i kampens andet parti brød Djokovic rent, og det var tilstrækkeligt til at vinde første sæt med 6-3.

Djokovic var nemlig ikke selv i vanskeligheder i egne partier. Serberen udnyttede, at Medvedev stod flere meter bag baglinjen for at returnere, og derfor gik Djokovic flittigt til nettet i hele kampen og med stor succes.

Andet sæt var forrygende og formentlig det bedste overhovedet i hele turneringen. Indledningsvis var Djokovic lidt ovenpå, fordi han var så solid, men pludselig stoppede Medvedev med at lave fejl.

Duellerne blev længere og længere, og ofte blev Djokovic så slidt, at han tydeligvis led. Efter en bold måtte han lægge sig ned.

Nu var Medvedev fysisk ovenpå, men trods en russisk sætbold undervejs holdt begge serv hele vejen, så der måtte tiebreak til.

I disse har Djokovic næsten været umulig at slå i 2023, og på utrolig vis sled han sig til sætsejren med 7-5 i tiebreaken i et sæt, der varede 1 time og 45 minutter og bød på fænomenale bolde undervejs.

Det lignede en afgørelse, da Djokovic i tredje sæt brød til 3-1, men Medvedev svarede med det samme tilbage med sit første servegennembrud i hele kampen.

Det var dog bare et kort serbisk koncentrationssvigt. For Medvedev var nu også medtaget, og han virkede knækket ovenpå nederlaget i andet sæt.

Medvedev tabte ti bolde i træk, og snart kunne Djokovic serve sejren hjem. Det gjorde serberen på sin første matchbold, og så kunne han fejre sin 24. triumf i en af sportens fire største turneringer.