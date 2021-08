Dødstal eksploderer i Qatar

For seks år siden rejste der sig et ramaskrig verden over, da internationale fagforeninger anslog, at 4.000 migrantarbejdere i Qatar ville dø, inden VM fløjtes i gang næste år. Det skulle være i en periode fra 2010, hvor en korrupt eksekutivkomite i FIFA tildelte den lille ørkenstat verdens største idrætsbegivenhed.

Nu afslører en ny Amnesty-rapport, at antallet af døde migrantarbejdere er langt større i virkeligheden.

I rapporten som offentliggøres i dag, hedder det:

’Amnestys analyser af data fra adskillige kilder indikerer, at dødsfald blandt migrantarbejdere er uforklarlige i et meget stort antal. Officielle Qatar-statistikker viser, at over 15.021 ikke-qatarer – i alle aldre og professioner – er døde mellem 2010 og 2019, men data omkring dødsårsager er utroværdige, fordi dødsfaldene ikke er efterforsket. Det har Amnesty dokumenteret.’

I en uddybende kommentar fra Amnesty til Ekstra Bladet hedder det:

’Oplysninger om de 15.021 døde angiver ikke, hvilket job den afdøde udførte, deres individuelle nationalitet eller andre oplysninger, der kunne hjælpe med at afgøre, om deres arbejdsforhold havde forårsaget eller bidraget til et højere antal dødsfald end forventet. Dette tal omfatter udenlandske statsborgere i alle aldre og erhverv.’

Ud af de mange dødsfald er 9.405 fra asiatiske lande som Nepal, Indien og Bangladesh, som leverer langt de fleste migrantarbejdere til bygningsindustrien.

Hovedtemaet i den knap 60 sider lange rapport er den manglende efterforskning af de tusindvis af dødsfald. Når selv raske unge mænd i 20’erne pludselig dør, kalder myndighederne i Qatar det rutinemæssigt for naturlige årsager. Det selv om migrantarbejderne har arbejdet under ekstreme varmeforhold i lange perioder.

Meget arbejde foregår under ekstreme varmegrader. Foto: Lars Poulsen

Sheikerne i Qatar har i årevis nægtet at obducere de mange dødsfald. Det kan myndigheder og arbejdsgivere have en klar økonomisk interesse i. Hvis det viser sig, at de ekstreme arbejdsforhold er den reelle dødsårsag, vil de afdødes familier have ret til erstatning.

Ifølge Amnesty siger medicinske eksperter, at det i et velfungerende sundhedssystem er muligt i 99 procent af alle tilfælde at identificere den eksakte dødsårsag. I Qatar er 70 procent af alle dødsfald blandt migrantarbejdere ikke undersøgt. De får blot stemplet med naturlige årsager.

Amnesty har analyseret 18 migrantarbejderes dødsattester som er udstedt af myndighederne i Qatar fra 2017 til 2021. I de 15 var dødsårsagen naturlige årsager eller beslægtede udtryk. De samme ord går igen i mere end halvdelen af de 35 ikke arbejdsrelaterede dødsfald på VM-byggerierne. Heller ikke blandt stadionarbejderne bliver dødsfaldene efterforsket, selvom VM-værterne ellers gør meget ud af at understrege, at netop på det område er der særligt gode forhold for migrantarbejderne.

I rækken af de dødsfald som Amnesty har fuldt til dørs er 34-årige bygningsarbejder Suman Miah. Han døde 29. april 2020 efter en lang arbejdsdag i 38 graders varme. Amnesty opsøgte hans efterladte familie, herunder tø børn i Bangladesh. Familien hørte om dødsfaldet fra Suman Miahs kolleger.

Der er nu mere end to millioner migrantarbejdere i Qatar. De skal gøre landet klar til VM næste år. Foto: Lars Poulsen.

Familien blev aldrig kontaktet af myndighederne i Qatar og de fik ikke tilbudt en obduktion. De har ikke fået en erstatning fra Qatar, men i stedet har en velfærdsfond Bangladesh hjulpet familien med godt 20.000 kroner som er blevet brugt til at betale den gæld, Suman Miah havde til den agent, som skaffede ham jobbet i Qatar.

Et andet tilfælde er den 34-årige Mohammad Kaochar Khan, som arbejdede som maler. Han blev fundet død i sin seng 15. november 2017. Han havde også betalt en agent for at få jobbet i Qatar. For at kunne betale hans gæld på 40.000 kroner måtte familien sælge et stykke land fra og optage lån.

Med afsæt i rapporten opfordrer Amnesty Qatars emir og hans folk til at indføre love, der beskytter migrantarbejderne mod at arbejde i den værste varme. Der skal indføres pauser. Desuden skal de mange dødsfald efterforskes og de dødes familier skal have økonomisk kompensation.

Vi har givet DBU nyt skyts

Den nye Amnesty-rapport skal blandt andet bruges til at klæde DBU og andre fodboldforbund bedre på, når de fremfører deres kritik af forholdene i Qatar.

Det siger politisk rådgiver i Amnesty Danmark, Annette Stubkjær Rimmer, til Ekstra Bladet.

- Vi vil bruge rapporten til at presse på for at få afdækket tidligere dødsfald. Der må desuden laves et hold, der kan efterforske fremtidige dødsfald. Især blandt de unge migrantarbejdere. Vi må kræve, at Qatar bliver mere transparente og grundige med deres data.

- Vi kan se, der er sket forandringer i Qatar, og det skyldes sikkert også den dækning, der er kommet af forholdene i landet. Der er blevet lavet ny lovgivning. Presset virker, men det går ikke hurtigt nok, og de nye tiltag bliver ikke implementeret ved domstolen for eksempel. Så der er stadig mange ting, der mangler.

- Men jeg har en lille optimistisk hat på. Jeg synes, fodboldverdenen har hjulpet os med at råbe op på en måde, som vi ikke selv kan.

- Hvad siger du nu til DBU?

- Vi har sendt rapporten til DBU, og de har også valgt at være mere kritiske. Vi er glade for, at de sammen med de øvrige nordiske fodboldforbund er begyndt at råbe op og offentliggøre deres kritiske breve til FIFA. Nu har vi givet dem endnu mere dokumentation og håndgribelige beviser på, hvad det er, der foregår. Myndighederne i Qatar skal forpligtige sig til at give de afdødes familier en kompensation.

- Og vi sondrer ikke mellem, om det er arbejdere, der bygger VM-stadioner, metro eller huse. Når vi taler menneskerettigheder, gælder det alle. Familierne har ret til kompensation og de har ret til at vide hvorfor deres mand eller søn er død.

- Hvis VM-værterne i Qatar kan forbedre forholdene på stadionerne, bør de også kunne rulle det ud, så det også gælder, når der skal bygges hoteller og restauranter, siger Annette Stubkjær Rimmer.