Dokument afslører vilde planer

FIFA's præsident beskyldes for at spille en dobbeltrolle i slagsmålet om Super League og et nyt årligt Klub-VM med 32 hold

Milliardspillet om den europæiske Super League er langt fra slut, og et dokument, som Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af, afslører, at planerne rækker langt ud over blot en lukket europæisk turnering for de rigeste klubber.

I det 10 sider lange dokument står der således, at 12 klubber fra den påtænkte Super League skal deltage i et årligt VM for klubhold fra 2023 med i alt 32 deltagere. VM skal afholdes hvert år i januar og strække sig over tre uger.

Alle kampe skal være cupkampe, og der skulle være indgået en partnerskabsaftale med en person eller organisation med kodenavnet WO1, som skal tilføre turneringen et samlet beløb på 7,5 milliarder kroner. Ved at deltage vil de 12 Super League klubber være sikret tilsammen 2,4 milliarder kroner.

Præsidenten for de europæiske ligaer, spanske Javier Tebas, som også er medlem af UEFA’s eksekutivkomite, er ikke i tvivl om, at WO1 er lig med FIFA’s præsident Gianni Infantino. Til spanske medier siger Tebas, at Infantino har spillet en dobbeltrolle i hele balladen om Super League.

Javier Tebas mener Infantino spiller dobbeltspil. Foto: Paul Hanna/Ritzau Scanpix.

Ud ad til har han advaret klubberne mod at bryde sammenholdet, mens han i det skjulte har arbejdet for at svække UEFA’s position og i stedet flytte mere magt til FIFA. Det er Tebas’ ræsonnement.

Den franske avis Le Monde skrev efter UEFA’s nylige kongres i Montreux i Schweiz, at en hel del UEFA-medlemmer havde svært ved at tage Infantino alvorligt, da han fra talerstolen talte som sammenhold og solidaritet i fodboldfamilien.

Lige nu er Super League for en stund lagt død. Ni at de 12 stiftende klubber har efter trusler fra UEFA trukket sig og har accepteret at betale en samlet bøde på 110 millioner kroner for deres obsternasighed.

Men de tre resterende klubber, Real Madrid, Barcelona og Juventus vil ikke bøje sig. I weekenden sagde de i en fælles erklæring, at de ikke giver efter for presset fra UEFA. I stedet vil arbejde videre med deres paner.

Det fik onsdag UEFA til at nedsætte et udvalg der skal se på, hvordan de tre klubber kan straffes. Blandt andet tales der om at udelukke dem fra deltagelse i Champions League i to år.

Tidligere på ugen var FIFA’s præsident i et meget mere forsonende lune. Infantino mener ikke, der er grund til at straffe klubberne. Han er da også kendt for at have et ganske nært forhold til Real Madrids præsident, Florentino Perez, som har været drivkraften i hele Super League-projektet.

Ekstra Bladet har tidligere fortalt, at Perez og Infantino nærmest i al ubemærkethed stak hovederne sammen i november 2019. Perez inviterede sig selv til møde hos FIFA i Zürich. Med sig havde han syv slipseklædte mænd fra klubber fra seks forskellige verdensdele. I selskab med Infantino stiftede de World Football Club Association, WFCA, som straks udtalte varm støtte til Infantinos ideer om et nyt Klub-VM.

Måneden efter luftede Perez ideen om en ny Champions League kun for de største klubber. Perez så for sig to turneringer med hver 20 hold og med op- og nedrykning mellem de to divisioner.

Der var tale om lukkede turneringer, hvor kun de 40 hold kunne være med, og de skulle samtidig bryde ud af de nationale ligaer.

Nu er der så nye planer på bordet. Om både en Super League og et årligt Klub-VM. Det stopper åbenbart aldrig. Men først skal UEFA og de tre udbrydere gennem et juridisk slagsmål, som kan få store konsekvenser for europæisk klubfodbold.