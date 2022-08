Dommen er faldet: Griner skyldig i narkosmugling

Den amerikanske basketballspiller Brittney Griner er kendt skyldig i at have smuglet cannabisolie ind i Rusland tilbage i februar.

Sådan lyder dommen ifølge flere medier, heriblandt nyhedsbureauerne AFP og Reuters, torsdag i retssagen, som har fundet sted i udkanten af Moskva.

Straffen er ni års fængsel. Desuden får Griner en bøde på én million rubler, svarende til cirka 119.000 kroner.

Anklageren mente, at 31-årige Griner skulle have ni år og seks måneders fængsel i sagen, hvor Griner allerede selv havde erkendt sig skyldig.

Griner har fastholdt, at det var en 'ærlig fejl'. Men ifølge dommen gjorde amerikaneren det 'med vilje'. Griners forsvarsadvokater vil anke dommen.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, har straks efter dommen udtalt sig i sagen. Biden vil have Griner hjem til USA, og ifølge flere medier kalder han strafudmålingen for 'uacceptabel'.

Sagen fik sit udspring 17. februar, da Griner blev stoppet i en lufthavn i Moskva med cannabisolie i bagagen.

En uge senere - 24. februar - invaderede Rusland naboen Ukraine. Forløbet med Griner har forværret forholdet mellem USA og Rusland og ledte hurtigt til mistanker om, at tilbageholdelsen af Griner i Rusland var politisk motiveret. Det har det russiske styre hele tiden benægtet.

Griner erkendte sig i juli skyldig, men har altså fastholdt, at hun ikke gjorde det bevidst.

Basketballspilleren har undervejs i sagen offentligt bedt Biden om at skrue op for USA's forsøg på at få hende hjem.

Tidligere på sommeren fortalte Biden ifølge Det Hvide Hus Griners kone, at han arbejder på at få basketballspilleren løsladt så hurtigt som muligt.

Griner har været i Rusland mange gange de seneste år. Ud over at spille for Phoenix Mercury i kvindernes bedste basketball-liga i USA, WNBA, har hun også spillet for russiske UMMC Ekaterinburg. Det har hun gjort siden 2014.

Derudover har Griner to gange været med til at vinde OL-guld med det amerikanske kvindelandshold.