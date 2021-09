Dommer giver Uefa fem dage til at droppe sanktionstrusler

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) risikerer en økonomisk straf, hvis det ikke trækker truslerne om sanktioner mod de tilbageværende klubber i det omstridte Super League-projekt tilbage.

Mandag understregede dommeren Ruiz de Lara fra en domstol i Madrid, at Uefa har fem dage til at følge en tidligere dom.

Det skriver ESPN.

Uefa mener, at Real Madrid, FC Barcelona og Juventus bør straffes for ikke at træde ud af Super League, der tidligere på året skabte chokbølger i fodboldverdenen.

Disciplinærsagerne mod klubberne blev sat på pause i juni, og klubberne fik lov at deltage i Champions League.

Men Ruiz de Lara peger på, at Uefa-præsident Aleksander Ceferin og La Liga-præsident Javier Tebas for nylig har sagt, at sanktionerne ikke er droppet.

I slutningen af juni gav en domstol i Madrid ellers de tre klubber medhold i, at Uefa ikke kan straffe dem eller forhindre de tre klubber i at arbejde videre med planerne om en udbryderliga.

Det er dog uklart, hvilken jurisdiktion domstolen har i forhold til Uefa, som har hovedsæde i Schweiz. Før EU-Domstolen har taget stilling til spørgsmålet, skal klubberne beskyttes, er domstolen i Madrid kommet frem til.

De 3 klubber var sammen med 12 andre storklubber medstiftere af turneringen, som skulle være Europas nye fodboldmæssige tilløbsstykke.

Men modstanden fra resten af fodboldverdenen var massiv, og 9 af de 12 klubber trak sig fra planerne inden for kort tid.

Dog ikke Real Madrid, FC Barcelona og Juventus.

Tværtimod insisterer Real Madrid-præsident Florentino Pérez, der også er frontfigur for Super League-planerne, på, at der er brug for et supplement til Champions League, og at projektet blot er sat på standby.

De øvrige ni klubber var Manchester City, Manchester United, Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal, AC Milan, Inter og Atlético Madrid.