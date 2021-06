Dommerchef om VAR: Vi skal nedbringe fejl og tidsforbrug

Video Assistent Referee (VAR) tog i gennemsnit 84 sekunder per kamp i Superligaen i den første sæson med systemet.

Og det tal skal mere end halveres, fastslår den danske dommerchef Michael Johansen.

- Hvis vi kigger på, hvor vi skal ligge på den samlede tid, hvor vi står og venter på VAR, så skal vi ned på omkring 40 sekunder i snit pr. kamp, siger Johansen til Spillerforeningens podcast, 'Dommeren forklarer'.

VAR greb ind 66 gange i 193 kampe, og det er et tilfredsstillende og forventeligt niveau med en VAR-indblanding i cirka hver tredje kamp, mener Johansen.

Men det skal gå hurtigere, og tidsmæssigt var udviklingen gennem sæsonen nedadgående, og dommerchefen forventer, tendensen fortsætter.

- Så jeg tror, at vi ud på tredje sæson vil se nogle rigtig attraktive tider, der gør, at vi stort set ikke bemærker VAR, siger Michael Johansen.

VAR har spottet episoder i kampene, som er blevet rettet til korrekte domme, men 15 gange i sæsonen har systemet også fejlet - altså overset eller fejlvurderet episoder.

Det drejer sig om ni gange i efteråret og seks gange i foråret. En forbedret udvikling, men 15 fejl i løbet af en sæson er for meget, mener Johansen.

- Vi må ikke acceptere det niveau, når vi bliver rigtigt gode. Vi skal forvente, at vi maksimalt har en håndfuld fejl på en enkelt sæson

- VAR garanterer ikke, at alt bliver fejlfrit. Der vil være cirka en fem stykker, der smutter gennem nåleøjet, for det er stadig mennesker, vi har med at gøre, siger Michael Johansen.