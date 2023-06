DR-vært: - Jeg kommer aldrig til at glemme det

Hun er ét stort smil, da Ekstra Bladet taler med hende søndag aften i forbindelse med Fodboldfondens gallaaften, hvor hun har værtstjansen.

DR-vært Josefine Høgh har dækket de største sportsbegivenheder og flere af dem, hvor Danmark har haft stor succes.

Senest er hun gået en lidt anden vej og er vært på DR-programmet 'I hjernen på stjernen', hvor hun sammen med hypnotisør Jan Hellesøe lærer kendte danskere meget bedre at kende.

- Jeg siger kun ja til ting, jeg brænder for, så jeg brænder helt vildt meget for det hele. De store sportsbegivenheder er der ikke noget, der slår. Det har været min passion, siden jeg var lille. Jeg havde aldrig drømt om at få så mange store oplevelser. Det er der absolut INTET, der slår.

Annonce:

Den 33-årige populære vært har dækket blandt andet EM og VM i fodbold og senest VM i herrehåndbold i januar, hvor Danmark vandt guld.

Især EM-semifinalen 2021 på Wembley, da Danmark mødte England, står tydeligt i hukommelsen.

- Hele forløbet op til kommer jeg aldrig til at glemme. Jeg kom hjem efter den slutrunde, som havde budt på alt jo, og tænkte, at jeg kan aldrig toppe det her. Og det er også okay, men det var for sindssygt.

Taler hun over sig?

Inden længe er der Wimbledon med dansk deltagelse, som DR er meget interesseret i at købe adgang til at vise.

- Skal du dække det?

- Det kan jeg ikke sige så meget om. Der skal også holdes lidt ferie. Det har været en travl periode. Siden jeg kom tilbage fra barsel i oktober, har jeg bare kørt på. Jeg kan ikke sige så meget om det.

- Uanset hvad, er jeg glad for, at rettighederne er på DR. Det er jo kæmpestort.

- Det er aftalt nu, at DR har rettighederne?

- Måske, I don't know, siger Høgh med et enormt smil.

Annonce:

- Er der andre arbejdsopgaver, du ser frem til den kommende tid?

- Ja, men jeg må ikke sige ... ej, det er sådan et helt vildt røvkedeligt svar, men der er lige de sidste ting, der skal falde på plads, men efter sommerferien, når jeg har holdt lidt fri, er der rigtig gode ting. Så der kan vi snakkes ved? Ej, det er da det værste svar.

Ekstra Bladet aftaler herefter at tales ved til den tid med DR-værten.

For få dage siden stod der på Wimbledons hjemmeside, at DR havde sikret sig rettighederne. Det afviste tv-stationen dog til Ekstra Bladet - læs mere om den store forvirring her.