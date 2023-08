Drama i København: 39 tjekker anholdt ved Parken

Politiet har frihedsberøvet i alt 39 mennesker ved Parken i København, efter at tilhængere af Sparta Prag og FC København tirsdag aften kom i slagsmål.

Det oplyser politiet.

Slagsmålet skete forud for de to klubbers møde i Champions League-kvalifikationen.

Fotos viser, at civilklædte politifolk brugte deres stave mod flere personer på stedet.

I Københavns Politi oplyser vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard, at nogle tjekkiske fans tilsyneladende opsøgte tilhængere af FCK, og at det lykkedes at få en konfrontation. Derefter gik politiet i aktion.

- Vi fik afbrudt slagsmålet, siger Jesper Bangsgaard.

Han oplyser til politiken.dk, at der formentlig var tale om et aftalt sammenstød. Begge parter havde tandbeskyttere på og havde hætter til at trække ned over ansigtet.

De 39 er foreløbig tilbageholdt i medfør af politiloven, oplyser Bangsgaard til Ritzau. Den giver politiet beføjelse til at frihedsberøve borgere i op til seks timer for at forebygge lovovertrædelser.

Samtlige er tjekkiske fans, oplyser vicepolitiinspektøren.

Muligvis vil nogle af de 39 senere blive sigtet for at have begået lovovertrædelser. Det afhænger blandt andet af, om der er beviser på videooptagelser, oplyser Jesper Bangsgaard.