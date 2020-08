Drama på gaden: United-stjerne i helterolle

Manchester United's forsvarsspiller Victor Lindelöfs hurtighed har vist sig ikke kun at være til gavn på banen.

Det beviste han mandag formiddag, da han indhentede en tyv, der havde stjålet en ældre kvindes taske.

Det skriver Aftonbladet.

Tyveriet fandt sted i Lindelofs hjemby Västerås. I en erklæring fra politiet skriver de, at tyven cyklede forbi den ældre kvinde og stjal en taske fra kurven på hendes rollator.

Politiet bekræfter episoden, men skriver ikke, at der er tale om den 26-årige Manchester United spiller.

- En mand, der var i nærheden, løb efter den mistænkte gerningsmand, indhentede ham og holdt ham, indtil politiet ankom, skriver de og tilføjer, at manden var meget atletisk bygget.

Den svenske fodboldsspiller Victor Lindelöf har spillet for Manchester United siden 2017, og spiller også på det svenske landshold. Foto: POOL/Ritzau Scanpix

Senere har Manchester United bekræftet, at der er tale om Victor Lindelöf. Forsvarsspilleren ønsker dog ikke at kommentere episoden, siger en United-kilde til Aftonbladet.

- Victor føler bare, at han gjorde, hvad enhver anden ville have gjort i den situation, fortæller kilden.

Takker spilleren

Både politiet og den 90-årige kvinde takker Lindelöf for hans heroiske indsats mandag eftermiddag.

- Politiet ønsker at benytte lejligheden og takke vidnet for en hurtig og klog indgriben for at få forurettedes ejendom igen, skriver politiet på deres hjemmeside.

Aftonbladet har været i kontakt med den 90-årige kvinde, der fortæller, at hun er meget taknemlig for hans hjælp.

- Han var utrolig. Han løb over gangbroer og vægge.

- Jeg vil gerne have fat i Victor og takke ham. Jeg vil gerne byde på frokost, afslutter hun.

