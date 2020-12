- Dybt bekymrende

Idrætsudøvere, der har været del af et korrupt antidopingsystem i årevis, går næsten fri. Og der mangler en begrundelse for at halvere udelukkelsen af Rusland fra fire til to år.

Sådan lyder kommentaren fra Anti Doping Danmarks direktør, Michael Ask, efter at Den Internationale Sportsdomstol (CAS) har afsagt dom i sagen om snyd i et russisk antidopinglaboratorie.

Oprindeligt havde Det Internationale Antidopingagentur (Wada) udstyret Rusland med fire års karantæne fra internationale sportsbegivenheder.

Efter en russisk appel er karantænens længde sat ned til to år, og der er også blevet lempet på andre områder i dommen.

- Jeg forstår ikke, hvorfor man går fra fire til to år, siger Michael Ask.

- Som jeg forstår det, var grunden til, at man gav en straf på fire år, at man ville sidestille det med den straf en udøver får, hvis han eller hun begår en bevidst dopingovertrædelse, lyder det fra antidopingdirektøren.

Han peger også på, at det er i den oprindelige afgørelse blev understreget, at russiske atleter for at kunne få adgang til sportsbegivenheder skulle være underlagt et 'robust' antidopingsystem.

Den formulering er ikke del af CAS-dommen.

- For atleter fra andre nationer er det nok mere vigtigt at kunne regne med, at russiske atleter er underlagt et antidopingsystem, der ligner deres eget, end at de må stille op uden det russiske flag på brystet.

- Det er bekymrende, hvis jeg skal sige det diplomatisk, siger Michael Ask.

Generelt kan russiske atleter ånde lettet op. I afgørelsen bliver der ikke sat mange forhindringer i vejen for dem, hvis de blot ifører sig neutralt tøj og undlader at fremvise russiske nationalsymboler.

Her havde den danske antidopingchef gerne set langt hårdere rammer for russisk deltagelse ved OL og VM i de næste år.

- Man skulle have sagt, at ingen russiske atleter som udgangspunkt skulle deltage. Så kunne der have været nogle undtagelser, og man kunne have sat nogle kriterier op for, hvem der kunne være med.

Rusland skal skifte spilledragt, men kan ellers være med i sportsbegivenheder som VM i håndbold til januar, selv om landet er blevet udelukket i to år. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Lige nu er en russisk atlet reelt sidestillet med en dansk atlet. Til januar kommer Rusland til at stille op til VM i håndbold. Med nogle andre trøjer, javel, men det bliver også den eneste forskel.

- Det er bare et eksempel. Det gælder jo også ved OL og andre ting. Det er dybt bekymrende, siger Michael Ask.

