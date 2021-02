E-sportsholdet North lukker

Parken Sport & Entertainment og Nordisk Film har besluttet at lukke den fælles e-sportsorganisation North efter fire års eksistens.

I stedet vil de fokusere på 'kerneforretningerne', skriver parterne i en meddelelse på FC Københavns hjemmeside.

- Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at vi nu må lukke den dansk baserede e-sportsvirksomhed North, som har sat et flot aftryk i international e-sport, siger Lars Bo Jeppesen, der er bestyrelsesformand for North og direktør i Parken Sport & Entertainment, i meddelelsen.

Han forklarer, at det ville kræve store investeringer for at skabe en forretning på længere sigt og ser det derfor som det mest ansvarlige at lukke North.

North lukker. Foto: Ukendt

Desuden giver coronakrisen yderligere problemer.

- Der er fortsat et potentiale i e-sport og gaming, men tidshorisonten er lang og usikker, og covid-19 har rykket tidshorisonten yderligere år ud i fremtiden efter vores vurdering, da både e-sport og sportsbranchen som helhed er hårdt ramt økonomisk, siger han.

I stedet for at poste flere penge i North vil Parken Sport & Entertainment koncentrere sig om fodboldholdet FC København, Parken og Lalandia. Og også Nordisk Film vil koncentrere sig om sine primære foretagender.

For fans af københavnernes hold i spillet Fifa er der dog gode nyheder. FCK overtager nemlig Fifa-delen fra North og vil fortsat deltage i eSuperligaen.

