Efter bytur: Sygemeldt på ubestemt tid

OB vragede Yankuba Minteh til weekendens opgør mod Randers FC i Superligaen, fordi han havde forbrudt sig mod interne regler, meddelte klubben.

Ifølge flere medier var Minteh taget i byen, hvilket var imod reglerne på holdet inden kampen, og det kostede den interne straf.

Nu meddeler klubben dog, at den unge spiller efterfølgende har været udsat for en hetz både online og på gaden, som gør, at han nu er sygemeldt på ubestemt tid.

- Yankuba Minteh har været udsat for en række ubehagelige kommentarer på sine egne sociale kanaler, skriver OB på sin hjemmeside.

- Hertil kommer, at han i forlængelse af søndagens hjemmekamp mod Randers FC blev passet op af en gruppe personer, der optrådte truende. Disse ting har naturligvis påvirket Yankuba Minteh og gjort ham utryg.

- I forlængelse af disse hændelser har Yankuba Minteh sygemeldt sig og har brug for ro. Det har vi som klub taget til efterretning i samråd med spilleren selv. Vi kan for nuværende ikke sige noget om, hvornår han er tilbage, skriver OB.

Klubbens fodbolddirektør, Björn Wesström, appellerer til, at folk tænker sig om, og forsvarer Minteh med, at han er en ung spiller, der kan begå fejl.

- De reaktioner, som Yankuba er blevet udsat for, er bestemt ikke i orden, og det tager vi som klub skarpt afstand fra, siger han til ob.dk.

- Vi skal huske, at vi har at gøre med en meget ung mand, som har begået en fejl. Det er han fuldstændig klar over, og han er meget ked af det. Men det retfærdiggør på ingen måde de reaktioner, han har oplevet efterfølgende.