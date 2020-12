Efter drama i Tøfting-klanen: - Stolt af min dom

Stig Tøftings stedsøn, Nick Tristan Nielsen, blev onsdag idømt fire måneders fængsel for et overfald på sin svoger. - Jeg fortryder intet, siger Nick Tristan efter dagens dom

Den tidligere landsholdsspiller Stig Tøftings stedsøn, Nick Tristan Nielsen, blev onsdag idømt fire måneders ubetinget fængsel ved Retten i Aarhus.

Nick Tristan Nielsen blev dømt for vold mod sin søsters mand, Omaid Loqman Mahmoud, men kun efter den såkaldt milde voldsparagraf, selvom han var tiltalt efter straffelovens paragraf 245, der omhandler særlig rå, brutal eller farlig vold.

På Facebook skriver Nick Tristan følgende om dommen på fire måneders fængsel:

'Det bliver ren hygge. Jeg er stolt af min dom, og jeg fortryder intet!'

Det var noget af et familiedrama, der blev oprullet i retten.

Omaid Loqman Mahmoud er gift med Stig Tøftings yngste datter, Mie Loqman Tøfting, mens Nick Tristan Nielsen er søn af Tøftings eks-kone Betiina Tøfting.

Da Betiina Tøfting og Stig Tøfting fandt sammen for knap 30 år siden bragte hun sin to-årige søn, Nick Tristan Nielsen, ind i ægteskabet.

Sammen har de desuden tre børn: Maria, Mie og Marcus.

Mie er gift med Omaid Loqman Mahmoud, og sagen har splittet 'Tøfting-klanen' i to.

Nick Tristian Nielsen var anklaget for tilbage i februar at have slået Omaid Loqman Mahmoud flere gange i hovedet og i ansigtet ved øjnene med en metalgenstand.

Nick Tristian Nielsen erkendte at have givet Omaid Loqman Mahmoud to slag, men ikke med en genstand, og forsvaret gjorde gældende, at han handlede i nødværge.

Anklageren mente, at Omaid Loqman Mahmoud i forbindelse med overfaldet havde fået en alvorlig øjenskade. Der var derfor også et erstatningskrav, men det afviste retten.

Nick Tristian Nielsens forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, havde nedlagt påstand om frifindelse, men det endte altså med en dom på fire måneders ubetinget fængsel.

- Når man nedlægger påstand om frifindelse, er det som udgangspunkt ærgerligt, når det ikke sker.

- Når det er sagt, så er jeg glad for, at retten er enig i, at der ikke var tale om grov vold, siger Mette Grith Stage.

Hun hæfter sig især ved, at Nick Tristan Nielsen blev frifundet for at skulle have slået med en genstand, og at også erstatningskravet blev afvist.

- Retten har i vidt omfang fulgt forsvarets synspunkter i denne sag, siger Mette Grith Stage, der endnu ikke har taget stilling til, om onsdagens dom skal ankes til landsretten:

- Vi har udbedt os betænkningstid. Nu skal vi lige have tid til at læse dommen grundigt igennem.

Stig Tøfting har ikke ønsket at udtale sig i sagen mellem familiemedlemmerne.

Stig Tøftings eks-kone, Betiina Tøfting, forklarer, hvorfor hun støtter sin søn og ikke sin datters mand

Voldsdrama i Tøfting-klanen: - Jeg står i et kæmpe dilemma

