Efter fængselsdom: Nu er der nyt

Den amerikanske basketballspiller Brittney Griner har anket den fængselsdom, hun modtog for 11 dage siden.

4. august fik hun i Moskva en straf på ni års fængsel for at have smuglet cannabisolie ind i Rusland tilbage i februar.

Men dommen er nu officielt anket, siger hendes advokat, Maria Blagovolina, til nyhedsbureauet Tass.

- Brittney Griners forsvarshold har indgivet en appel mod Khimki City Courts afgørelse, siger Maria Blagovolina.

Griner erkendte sig i retten skyldig i at smugle og besidde narkotiske stoffer, men nægtede at have haft hensigt om at bryde loven. Hun har fastholdt, at der var tale om en 'ærlig fejl'. Men ifølge dommen gjorde amerikaneren det 'med vilje'.

Den 31-årige stjerne har været fængslet i Rusland siden 17. februar, da hun blev stoppet i en lufthavn i Moskva med cannabisolie i bagagen.

En uge senere - 24. februar - invaderede Rusland naboen Ukraine. Forløbet med Griner har forværret forholdet mellem USA og Rusland og ledte hurtigt til mistanker om, at tilbageholdelsen af Griner i Rusland var politisk motiveret.

Den amerikanske præsident, Joe Biden, udtalte straks efter dommen, at han vil have Griner hjem til USA, og ifølge flere medier kalder han strafudmålingen for 'uacceptabel'.

Efterfølgende har den russiske udenrigsminister, Sergej Lavrov, uden at nævne navne, ifølge Reuters udtalt, at Rusland er klar til at gå i dialog med USA om en fangeudveksling.

Griner har været i Rusland mange gange de seneste år. Ud over at spille for Phoenix Mercury i WNBA har hun også spillet for russiske UMMC Ekaterinburg. Det har hun gjort siden 2014.

Derudover har Griner to gange været med til at vinde OL-guld med det amerikanske kvindelandshold.