Efter gift-angreb: Engelske fans boykotter VM i Rusland

Den højspændte diplomatiske krise mellem Rusland og England får på flere fronter konsekvenser for VM-slutrunden til sommer.

Nervegiftangrebet på den tidligere russiske dobbeltagent, Sergej Skripal, på åben gade i den sydengelske by, Salisbury, har fået den engelske regering til at reagere. Ud over at udvise 23 russiske diplomater besluttede regeringen onsdag, at ingen britiske ministre eller medlemmer af kongehuset vil vise sig ved VM i Rusland.

Mange engelske fodboldfans har også besluttet at boykotte VM. De engelske fans plejer ellers i den grad at sætte deres præg på VM-slutrunderne, men i Rusland kommer det kun til at ske i begrænset omfang.

FIFA, som står for salget af billetter til sommerens begivenheder, har i to omgange oplyst om, hvordan salget går.

I begge tilfælde har FIFA fortalt om de 10-12 lande uden for Rusland, som har købt flest billetter. I den første opgørelse var England med på en beskeden niendeplads med 14,890 billetter. På den sidste opgørelse som FIFA udsendte i timerne før den engelske regerings beslutning om at boykotte VM, var England slet ikke på listen.

Det er et signal, der er til at forstå, for det betyder, at kun få tusinde engelske fans har købt billet her i anden udbudsrunde, hvor FIFA kun nævner lande, der har aftaget mere end 4.000 billetter.

I det hele taget er det bemærkelsesværdigt, hvor få europæiske lande der er på FIFA’s liste over flest solgte billetter.

I stedet bliver listen domineret af landene fra Sydamerika. Et eksempel er Peru som Danmark er i gruppe med. Peruvianerne har aftaget godt 30.000 billetter.

Australien som også er i Danmarks gruppe har købt godt 20.000 billetter, mens Frankrig, som er det fjerde hold i vores indledende gruppespil, slet ikke er med på listen over flest solgte billetter. Det er Danmark og de øvrige nordiske deltagere, Island og Sverige, heller ikke.

Da Ekstra Bladet onsdag eftermiddag tjekkede FIFA’s billetsalgsside, var der aktuelt ingen billetter til salg til Aage Hareide og kompagnis kampe mod Peru og Frankrig. Måske fordi lokale russere har købt en del af billetterne. Til gengæld var der stadig ledige pladser til Danmarks kamp mod Australien den 21. juni i Samara.

Det har ikke været muligt at få oplysninger om, hvor mange, eller hvor få, danske fans, der har sikret sig billetter til VM.

Fakta om billetsalget til VM i Rusland

FIFA oplyser, at der fra hele verden er blevet forespurgt på omkring fem millioner billetter.

Indtil videre er 1.660.316 billetter blevet købt og betalt. Mange af disse billetter kan være købt af forbund, sponsorer og pakkerejsearrangører.

Når de er trukket fra, udgør det direkte salg fra FIFA’s hjemmeside til verdens fodboldfans 925.148 billetter.

Vi har lagt tallene sammen fra de to opgørelser, som FIFA har udsendt om det direkte salg og er nået frem til følgende:

Rusland 394.868 billetter. Vært.

Columbia: 47.042 billetter. Sydamerika

USA: 35.192 billetter. Er ikke kvalificeret

Brasilien: 34.347 billetter. Sydamerika

Mexico: 31.660 billetter. Centralamerika

Peru: 31.439 billetter. Sydamerika

Argentina: 29.778 billetter. Sydamerika

Tyskland: 27.115 billetter. Europa

Australien: 21.406 billetter. Asien

England: 14.890 billetter. Europa

Polen: 13.686 billetter. Europa

Kina: 5.459 billetter. Er ikke kvalificeret

Indien: 4.166 billetter. Er ikke kvalificeret

