Efter styrt: Mads P. slipper nådigt

Sidste etape af det franske løb Circuit Cycliste Sarthe så ud til at følge Mads Pedersens drejebog til punkt og prikke, men til sidst gik det galt.

Med fire kilometer til mål var dagens udbrud netop blevet hentet, da flere ryttere i front af feltet måtte ned at kysse den våde asfalt.

Mads Pedersen var blandt de uheldige, men han kan dog glæde sig over, at han kom tilbage på cyklen og kørte over stregen nogle minutter efter Olav Kooij (Jumbo-Visma), der vandt etapen, efter at han undslap styrtet og kørte til mål med Xandro Meurisse (Alpecin).

Mads Pedersen førte løbet før sidste etape, men førertrøjen måtte han overlade til fredagens etapevinder.

Heldigvis kommer det ifølge danskeren selv ikke til at gå udover forårets helt store mål, som er Paris-Roubaix. Han er nemlig ved godt mod.

- Alt er godt. Jeg er ikke kommet til skade, så det er fint. Det er noget lort at tabe løbet på den her måde, men jeg er glad for, at styrtet ikke var værre, oplyser han på Trek-Segafredos Twitter-profil.

Det står klart, at Mads Pedersen har vist imponerende form på det seneste. I weekenden kørte han ind på en ottendeplads i Flandern Rundt, og i løbet af denne uge har han vundet to gange i Circuit Cycliste Sarthe.

I sidste års udgave af Paris-Roubaix blev den danske stjerne standset, da han kørte ind i INEOS-rytteren Luke Rowe midt i den berygtede Arenberg-skov.