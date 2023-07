Efter vilde scener i København: Det er officielt

Der var både skrig og 'Prime'-bad da YouTube-stjernerne KSI og Logan Paul indtog København som led i en promoveringsturné for sportsdrikken Prime. Mange fans fik også mulighed for at se stjernerne helt tæt på, efter de havde stået i kø i flere timer . Logan Paul har en dansk modelkæreste - læs om hende her.

Youtube-stjernerne KSI og Logan Paul og deres energidrik Prime er tydeligvis ikke til at stoppe.

I slutningen af juni skabte promovering af sportsdrikken vilde scener i både København, hvor mange fans stod i kø i flere timer for at komme helt tæt på de to stjerner, og Oslo, hvor 70 personer måtte have lægehjælp, da stjernerne var forbi.

Og så skulle man måske mene, at de KSI og Paul havde fortjent en smule fri. Men nej.

I Danmark måtte køen først formes klokken 7.30 ifølge arrangørerne, da stjerne besøgte danmark 27. juni. Men allerede fra fem om morgen stod de første klar. 9.30 ankom stjernerne så. Foto: Henning Hjorth

Kommende tre sæsoner

Lørdag har den spanske storklub FC Barcelona offentligjort, at man har indgået en aftale med Prime, som bliver ny sponsor i klubben. Prime overtager pladsen fra Gatorade.

I pressemeddelelsen oplyser Barcelona, at de har indgået en aftale for de kommende tre sæsoner, hvor de farverige flasker blandt andet vil være synlige under kampene og til træning for både herrernes og damernes førstehold.

'Vi kunne ikke være mere stolte og mere rørte over at være blevet Official Hydration Partner i en af de største klubber i sportens verden,' skriver de to youtubere i pressemeddelelsen.

Foruden sponsoraftalen med fodboldklubben Barcelona, er Prime også sponsor i Arsenal. Foto: FC Barcelona.

Europa-tour

KSI og Logan Paul gik i fjor sammen om at lancere Prime-drikken, der kommer i forskellige smagsvarianter.

Siden lanceringen har den været stærkt efterspurgt især i USA og Storbritannien og ofte udsolgt, hvilket visse steder har skabt dramatiske scener blandt kunder, når der endelig kom få flasker på lager.

Succesen betød, at stifterne udvidede markedet til Europa, herunder for nylig Danmark - deraf den aktuelle promotiontour.

Logan Paul er kæreste med den danske model Nina Agdal - læs om hende her.