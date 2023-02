Efter Zelenskyj-møde: Russere skal holde sig væk

Den tidligere ukrainske bokser Vladimir Klitschko langer ud efter Rusland og Den Internationale Olympiske Komite, efter at komiteen har åbnet op for, at russere igen kan deltage ved OL

Sammen med en lang række lande opfordrer Danmark nu Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til at forbyde russiske og belarusiske atleter at deltage ved OL i Paris

10. februar holdt Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, en dundertale, da han havde ordet på et onlinemøde foran mange landes ledere.

Heriblandt Danmark med kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) repræsenteret.

Mødet har nu resulteret i en erklæring, som han sammen med 34 øvrige landes repræsentanter har underskrevet. Heri lyder det, at russiske og belarusiske atleter ikke må deltage i OL i Paris i 2024, og det presser Danmark nu Den Internationale Olympiske Komité (IOC) kraftigt på, mens Rusland fortsat fører krig i nabolandet.

- Det er en meget markant udmelding, siger Jakob Engel-Schmidt til Ekstra Bladet.

- I den sidste linje i den her erklæring, står der jo, at før de (russere og belarusere, red.) må deltage, skal Rusland stoppe deres ulovlige krig i Ukraine.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Yves Herman/Reuters

Annonce:

'Utænkeligt at forestille sig'

Blandt de lande, der har skrevet under, er OL-værtslandet Frankrig, og i erklæringen undrer landene sig over, at der endnu ikke er opstillet en definition på, hvad det vil sige at deltage under neutralt flag, som IOC med præsident Thomas Bach i spidsen har åbnet op for, at russere og belarusere kan under legene.

- Vil Danmark presse IOC på, hvornår de får taget en endelig beslutning?

- Nu skal erklæringen virke først. Jeg synes, det er et meget stærkt signal at sende sammen med de andre lande. Det er et kæmpe vink med en meget stor vognstang til IOC om, at vi - det store fællesskab af lande - ikke ikke ser nogen som helst mulighed for, at de deltager, siger Jakob Engel-Schmidt.

- Det skal gerne lægge et pres på IOC, der jo har givet Rusland og Hviderusland (Belarus, red.)en lille kattelem for, at deres atleter kan deltage under neutralt flag. Så må vi vente og se, om IOC efterkommer det her signal, vi sender.

- Hvornår er din deadline for det?

Annonce:

- Jeg kan slet ikke forestille mig, at det her signal bliver overhørt. Så jeg har ikke opsat en deadline. For mig er det utænkeligt at forestille sig - mens man bomber uskyldige civile, infrastruktur og sportsfaciliteter - at de her atleter kan vinde guldmedaljer ved OL. Det er så selvmodsigende, som noget overhovedet kan være.

- Hvorfor? Når I nu alligevel vælger at sende det her signal til IOC?

- Det kunne man også have gjort, men nu har vi valgt at gøre det på den her måde, og så ser vi, hvordan de responderer på det.

- Hvorfor må de ikke deltage under neutralt flag?

- Jeg tror ikke, der findes neutrale russiske atleter. Det er meget muligt, at der findes atleter, som ikke støtter Vladimir Putin, men i Rusland og i Hviderusland er sport og politik noget, der hænger sammen, og OL er en begivenhed, der bygger på fred.

- Kan I finde på at opfodre til en boykot fra dansk side af, hvis IOC ikke efterlever jeres signal?

- Det mener jeg ikke, tiden er nået til at tale om endnu, slutter Jakob Engel-Schmidt.