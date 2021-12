Ekspertmangel får Jensen til at fastholde strafferotation

Det danske VM-hold har ingen specialist fra syvmeterstregen, og ansvaret for at udnytte straffekast skal fortsat gå på skift mellem flere spillere.

Sådan lyder det fra landstræner Jesper Jensen på trods af, at Simone Petersen scorede på fem straffekast mod Brasilien og fortsat ikke har kikset i disciplinen i turneringen.

- Vi har ikke den spiller, der bare er en maskine på straffekast. Vi har mange dygtige, men ikke eneren. Derfor er det fedt, at vi har nogle forskellige typer.

- Som målmand må det også være svært at tage en vurdering af, hvem hun skal forberede sig på, siger Jesper Jensen.

I kvartfinalen indledte Anne Mette Hansen med sende bolden lige på den brasilianske målvogter. Derefter skød Kristina Jørgensen forbi mål på Danmarks andet straffekast i kampen.

Først da landstræneren hentede en kold Simone Petersen frem fra udskiftningsbænken, var der gevinst. Men Petersen spiller ikke meget i kampene og bliver ikke udnævnt som fast skytte i medaljekampene.

- Det kommer fortsat til at handle om mavefornemmelsen, når vi står derinde. Simone var god og lavede sine fem mål. Men der kan også sagtens komme andre i spil, siger Jesper Jensen.

Han fastslår dog samtidig, at han ikke vil være nervøs for igen at lægge ansvaret hos Simone Petersen, selv om hun dårligt nok har været på banen.

- Med Simone har jeg ro i maven. Hun er ret kold, siger Jesper Jensen.

Danmark har sammenlagt scoret på 22 ud af 26 straffekast ved VM. Målene er fordelt på fem spillere.