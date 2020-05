Ekstra Bladet afslører: Her er UEFA's hemmelige plan

UEFA er ved at færdiggøre planerne for de resterende kampe i Champions League og Europa League

I den kommende uge skal UEFA tage stilling til, hvordan de resterende kampe i Champions League og Europa League skal afvikles.

En arbejdsgruppe har i længere tid set på forskellige scenarier, og her op til pinsen blev planerne sendt ud til de relevante aktører i europæisk fodbold.

Ekstra Bladet erfarer, at det mest sandsynlige scenarie er, at alle de resterende kampe i de to turneringer bliver afviklet i blot et enkelt land. Og planen er, at alle kampene skal spilles i august, når de nationale turneringer er færdigspillet.

De europæiske opgør bliver efter al sandsynlighed spillet i Tyskland. Tyskerne var blandt de første, der genoptog det smukke spil efter coronapandemien, og tyskerne har den nødvendige stadionkapacitet. Desuden ser tyskerne også ud til at have godt styr på coranaen. Hvilket man ikke kan sige om alle de europæiske lande.

Derfor vil UEFA undgå, at holdene skal flyve på kryds og tværs af det europæiske kontinent for at spille returopgørene. De europæiske fodboldledere vil ikke ud i en situation, hvor holdene på grund af smitte kan have spillere siddende i karantæne på forskellige destinationer.

FC København får således ikke glæde af hjemmebane i deres opgør i Europa League mod tyrkiske Istanbul Basaksehir. De danske mestre tabte det første opgør 12. marts i Istanbul 1-0. Det var en kamp i 1/8-finalen og i øvrigt med masser af tilskuere på lægterne. Tyrkiet var længe om at tage coronavirussen alvorligt.

Vinder FCK returopgøret og slår tyrkerne ud, kan der altså blive tale om i hvert fald to yderligere kampe i Tyskland, med mindre UEFA beslutter, at kampene fra kvartfinalerne og frem skal afvikles over blot et opgør.

Men det gør de næppe. UEFA og medlemsnationerne har hårdt brug for de TV-penge, som kampene i CL og EL kaster af sig.

Som planerne er lige nu, bliver alle kampene spillet uden tilskuere. For at undgå smitte er det tanken, at holdene skal flyves ind i privatfly, spille kampene, og så flyve hjem igen.

Champions League-finalen skulle oprindeligt være spillet i Istanbul. UEFA forhandler i øjeblikket med tyrkerne for at finde en måde at kompensere dem på, når også den kamp flyttes til Tyskland.

Det samme gør sig gældende med finalen i Europa League, som skulle være spillet i Gdańsk i Polen.

UEFA vil således gøre alt for at få spillet de to turneringer til ende, men det giver nogle seriøse udfordringer for klubberne, som har mange spillere, der enten har kontraktudløb eller som er nytegnede til den nye sæson.

Normalt sker disse skift, når de nationale turneringer slutter, men alt er vendt på hovedet på grund af coronapandemien. Der er således nogen ting, der skal forhandles på plads.

En anden udfordring er den enorme belastning, spillerne bliver udsat for de kommende måneder. Først skal de nationale ligaer køres igennem på rekordtid, og så følger de europæiske opgør. Vi har allerede set mange skader i de få ligaer, der er genoptaget, og forventningen/frygten er, at vi kommer til at se endnu flere belastningsskader.

