EM-drøm motiverede Schöne under italiensk mareridt

Fodbolden viste sig fra sin ubarmhjertige side i efteråret for danske Lasse Schöne.

Efter at have haft en central rolle i italienske Genoa i sidste sæson var han pludselig sat af holdet uden nærmere forklaring.

Det er naturligvis en brancherisiko, men hvis en spiller gør det godt til træning, får træneren hurtigt svært ved at se bort fra ham. Sådan var det bare ikke for Lasse Schöne. Uanset hvordan han trænede, ville han aldrig komme tilbage på Serie A-holdet.

Han var nemlig ikke længere registreret på listen over spillere, som måtte bruges i Serie A.

Lønnen kom alligevel, men uden spilletid ingen landsholdsplads - og ingen landsholdsplads intet EM. Og netop det forestående europamesterskab med gruppekampe på dansk grund var en ledestjerne for Lasse Schöne midt i et italiensk mareridt.

Derfor indgik han en fratrædelsesaftale med Genoa i januar og tog på klubjagt. Det fortæller Lasse Schöne, der nu spiller fast i hollandske Heerenveen og er udtaget til sin første landsholdssamling under Kasper Hjulmand.

- EM var selvfølgelig en af de ting, der fik mig til at ophæve kontrakten i Genoa og tage tilbage til Holland uden at stå med en kontrakt. Det har været en motivation for mig at kunne komme tilbage på landsholdet, og det er selvfølgelig fantastisk, at jeg står her et par måneder senere. Det er gået stærkt, siger Schöne.

Selv om afskeden med Genoa var uskøn, ville han ikke have været det halvandet år lange ophold foruden.

- Det første år gik det rigtig godt inde på banen, men så kom der en periode, der var mindre rar. Jeg kan desværre ikke gå nærmere ind i detaljerne af kontraktmæssige årsager. Men det var ikke nogen nem tid.

- Men jeg har alligevel lært meget af at være i Italien. Der er en anden måde at spille fodbold på, og det var også det eventyr, jeg gerne ville have, da jeg forlod Ajax.

- Størstedelen af perioden har vi også nydt som familie. Vi har mødt mange interessante mennesker, og vi har lært et nyt sprog - ikke til perfektion, men vi har prøvet. Så jeg ville bestemt ikke have været oplevelsen foruden, siger Schöne.

Perioden gav aldrig anledning til at overveje et karrierestop.

- Jeg elsker spillet for meget. Min krop har det utrolig godt, og mit hoved kan stadig være med. Selvfølgelig var det en hård periode, men sådan er det desværre en gang imellem. Men jeg har aldrig nogensinde overvejet at stoppe, siger han.

Den 34-årige midtbanespiller medgiver, at han nu har et lille efterslæb i jagten på en EM-billet.

Ud over at den fremskredne fodboldalder formentlig gør ham mindre langtidsholdbar, kunne han i efteråret også se spillere som Christian Nørgaard, Mathias Jensen og Jens Jønsson gøre det godt på landsholdets midtbane. Den tæller i forvejen profilerne Pierre-Emile Højbjerg, Thomas Delaney og Christian Eriksen.

- Jeg skal da ind og vise mig frem nu, så jeg overbeviser Kasper om, at han tog det rigtige valg ved at udtage mig. Jeg skal træne godt, og jeg skal træne hårdt, så det bliver en spændende samling for mig, siger Lasse Schöne.

Det øger næppe Schönes mulighed for spilletid, at Christian Eriksen alligevel har fået lov til at indtræde i landsholdstruppen efter at have været isoleret hjemme i Milano. Kasper Hjulmand er dog glad for, at han igen råder over Schöne som et alternativ til Eriksen.

Selv om Schöne ofte agerer defensiv playmaker på midtbanen, har han tidligere i karrieren spillet mange kampe som angriber, kantspiller og offensiv midtbane. Det giver ham nogle offensive værktøjer, som konkurrenterne på landsholdets midtbane mangler.

- Han er lidt en anderledes type end de andre midtbanespillere i truppen. Han er en virkelig dygtig boldspiller, og han kan tage temperaturen i en kamp med sine afleveringer.

- Han er lidt mindre mobil, end han var for fem-seks år siden, men hans afleveringsspil og hans evne til at have pulsen på spillet, spille fremad og være i de rigtige positioner kan få stor betydning i de her kampe, siger Kasper Hjulmand.

Schöne og de øvrige landsholdsspillere tager hul på VM-kvalifikationen torsdag aften med en udekamp i Israel. Kampen begynder klokken 18 dansk tid.