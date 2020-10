EM-værtskab i fare

Når EM i håndbold for kvinder skydes i gang til december, så kan det blive uden Norge som EM-vært.

De norske coronareglerne er nemlig så strenge, at Norge kan ende med at trække stikket som værter, bekræfter den norske håndboldpræsident Kåre Geir Lio overfor VG.

Af reglerne fremgår det, at hvis en deltager bliver smittet med coronavirus, vil hele holdet, samt alle fra modstandernes hold, blive sat i karantæne og udgå af mesterskabet.

Og det gælder både, hvis det er en spiller, en træner eller en læge, der er smittet.

I Danmark, som også er værter for EM, er reglerne anderledes. Her er det kun den person, der er testet positiv, som skal isoleres. Resten af holdet kan spille videre, hvis de kan fremvise en negativ test.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lotte Griegel og co. kommer til at spille i tomme haller til december, når EM afvikles i Danmark. Foto: Lars Poulsen

Risiko ved gennemførelse

Med de norske regler kan flere hold altså risikere at blive sendt ud af EM efter kun en enkelt kamp. Og det kan selvsagt skabe problemer for gennemførelsen, indrømmer håndboldpræsidenten.

- Vi ser risikoen, og der er ting, vi skal overveje i forhold til implementeringen. Enten ved at opfinde nye kloge foranstaltninger ved indfasning og afskærmning, eller ved at vurdere, om det overhovedet er muligt at arrangere det. Ganske enkelt, fortæller han til det norske medie.

Selvom reglerne i Norge er strenge, så håber Norges Kulturminister Abid Raja, at reglerne kan ændres i forbindelse med EM.

- Det norske håndboldforbund har udarbejdet et udkast til infektionsbekæmpelsesprotokol, som i øjeblikket vurderes af relevante sundhedsmyndigheder. Vi er mange, som håber og tror på, at håndbold-EM kan gennemføres inden for et strengt ansvarligt infektionsstyringsregime, skriver kulturministeren i en e-mail til VG.

Afklares snart

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) er dem, som står for mesterskabet for kvinder.

Og selvom de ikke kan ændre på de norske regler, så havde de nok tænkt sig det anderledes, forklarer håndboldpræsidenten.

- Det er de norske sundhedsmyndigheders beslutninger, og dem forholder vi os til. Så må vi se, om det bliver sådan, eller om vi kan finde en anden vej. Alt skal afklares inden halvanden uge. Så har vi afklaret med de norske myndigheder og EHF's holdning. Baseret på det vil vi se, om vi kan arrangere EM eller om vi må flytte det til et andet land.

Den endelige beslutning om, hvorvidt Norge fortsat skal være EM-værter, bliver taget i samarbejde med EHF, oplyser håndboldpræsidenten.

- Vi vil overveje det næste skridt sammen med Kulturministeriet, som har sundhedsmyndighederne bag sig i sine vurderinger, siger han.

