EM-vanvid: Danmark straffet for at bære forkerte shorts

Kroatiens træner slap billigt for at stoppe en spiller - det danske landshold skal betale bøde for at bære grå varmeshorts

SVETI MARTIN (Ekstra Bladet) Danmark er blevet straffet af det Europæiske Håndboldforbund, EHF, fordi flere spillere havde en forkert farve varmeshorts på under deres normale shorts.

Straffen er en bøde på 700 euro, 5200 kroner, og den faldt efter Danmarks kamp mod Tjekkiet.

Midt under det danske holds opvarmning gik en af EHF’s kontrollører på banen og inspicerede det danske holds beklædning. Kontrolløren så, at spillere som Rasmus Lauge og Lasse Svan havde grå varmeshorts på. De skulle have været hvide, så de passede til spilleshortsene.

Den danske delegationsleder Carsten Grønmann siger til Ekstra Bladet, at han har protesteret over bøden, men uden held. Flere andre lande har også modtaget bøder. Således er Makedonien nu oppe på 3000 euro i bøder. Også for at have brugt forkert farvede varmeshorts.

Bøderne står i kontrast til balladen omkring den kroatiske træner.

Her gav det europæiske håndboldforbund fredag den omstridte kroatiske håndboldlandstræner Lino Cervar et lille rap over fingrene på grund af hans vanvittige opførsel torsdag i EM-kampen mod Hviderusland.

Lino Cervar slap nemlig med en bøde på 3000 euro (cirka 22.000 kr.), efter han trådte ind på banen og greb fat i den hviderussiske spiller Artur Karvatski i den hektiske slutfase af kampen mod Hviderusland.

Håndboldforbundet skriver i den officielle pressemeddelelse, at man finder Cervars handling for uanstændig og usportslig, men alligevel nøjes EHF altså med en bødestraf.

