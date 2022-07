Emma Norsgaard fuldender dansk trio i kvindernes Tour

Det bliver med tre danskere på startstregen, når Tour de France Femmes søndag går i gang i Paris.

Onsdag er Emma Norsgaard blevet udtaget af Movistar-holdet til at køre løbet. Hun bliver en del af en dansk trio af ryttere i løbet.

Tidligere på ugen er Cecilie Uttrup Ludwig og Julie Leth blevet annonceret som deltagere i løbet for henholdsvis FDJ og Uno-X. Flere hold har endnu ikke offentliggjort deres trup til Tour de France Femmes, men ingen af dem har danskere ansat.

Emma Norsgaard skal sammen med forhåndsfavoritten Annemiek van Vleuten fra Holland forsøge at køre sig til sejre for deres spanske hold på de franske landeveje.

Den danske sprinter er ikke noget dårligt bud på en vinder af 1. etape, der starter ved Eiffeltårnet og slutter på Champs-Élysées, nogle timer før herrernes Tour de France når sit klimaks samme sted søndag.

Cecilie Uttrup Ludwig kommer som dansk mester til at køre rundt i den rødhvide dannebrogstrikot på de franske landeveje. Uttrup Ludwig vandt i slutningen af juni DM foran netop Emma Norsgaard.

Det er første gang siden 1989, at et officielt Tour de France-etapeløb for kvinder afholdes. Fra 2014 til 2021 afholdte Tour de France-arrangørerne endagsløbet La Course by Le Tour de France.

Tour de France Femmes byder på otte etaper.