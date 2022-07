Én konkurrent mindre til AC

Forsvarsspilleren Andreas Christensen får en konkurrent mindre i FC Barcelona.

Den spanske fodboldklub sender nemlig den franske forsvarsspiller Clément Lenglet til Tottenham.

Premier League-klubben oplyser fredag, at Lenglet har underskrevet en etårig lejeaftale med Tottenham, der har den danske midtbanespiller Pierre-Emile Højbjerg på lønningslisten.

I torsdags blev Andreas Christensen officielt præsenteret i Barcelona. Danskerens kontrakt med Chelsea udløb efter den seneste sæson.

27-årige Lenglet kom til Barcelona fra Sevilla i 2018, og i den seneste sæson blev franskmanden noteret for i alt 20 ligakampe for FC Barcelona.

Han var en del af den franske EM-trup sidste år og er noteret for i alt 15 landskampe.

Lenglet er Tottenhams femte nye spiller i sommerens transfervindue. Målmanden Fraser Forster, kantspilleren Ivan Perisic midtbanespilleren Yves Bissouma og angriberen Richarlison er allerede hentet til London-klubben.

