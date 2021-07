Endnu en atlet i OL-byen er testet positiv

Endnu en atlet i OL-byen i Tokyo er smittet med coronavirus.

Den tjekkiske olympiske komité skriver på sin hjemmeside, at Ondrej Perusic - en spiller fra beachvolleyball-holdet - har modtaget et positivt svar på den daglige test, der blev foretaget søndag.

- Han har absolut ingen symptomer, selv om en pcr-test bekræfter resultatet af en antigentest, siger den tjekkiske OL-chef Martin Doktor til hjemmesiden.

- Det er stadig ny information, og alt udvikler sig hurtigt. Vi arbejder nu med alle detaljerne og selvfølgelig med at få kontrol over smitten, siger han.

OL-arrangørerne har sendt 26-årige Ondrej Perusic til et hotel, der er designet til at isolere de deltagere, der er smittet, men ikke har symptomer.

Han skulle sammen med sin holdkammerat, David Schweiner, have indledt OL 26. juli, men det bliver ikke muligt at nå ifølge reglerne om karantænetid.

Den tjekkiske OL-komité vil undersøge muligheden for at udskyde kampen.

Lørdag blev et tjekkisk stabsmedlem testet positiv, da han ankom til lufthavnen i Tokyo.

Og søndag kom det frem, at to andre atleter og et stabsmedlem i OL-byen var smittet med coronavirus.

OL-byen ventes at skulle huse over 11.000 deltagere under OL, der begynder på fredag og varer til 8. august.

OL skulle oprindeligt være afholdt sidste år, men blev rykket på grund af coronapandemien. I år bliver legene afholdt uden tilskuere for at begrænse smittespredningen.