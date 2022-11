Engelsk fodboldboss: FIFAs trusler er uhørte

Englands Fodboldforbund (FA) er ligesom Dansk Boldspil-Union (DBU) fortørnet over de trusler, man er blevet stillet over for i forbindelse med sagen om One Love-anførerbindet.

Direktør for FA, Mark Bullingham, bekræfter ifølge Sky Sports over for ITV, at englænderne først kort tid før VM-åbningskampen mod Iran fik besked om, at anførerbindet ikke ville få sportslige konsekvenser.

Det skete, da Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) pludselig kom på besøg.

- Det er meget vigtigt at forstå, hvad der skete. Vi har været meget klare omkring, at vi ønskede at tage det på, og vi var indstillet på at gøre det. Lørdag - før kampen - nåede vi til en forståelse, hvor vi troede, vi kunne bære det.

Annonce:

- Vi havde ikke fået tilladelse til det, men vi ville få en bøde for det. Desværre gav de os på kampdagen besked ti minutter i forvejen, da der var to timer, til vi skulle til kamp.

- De kom her med fem officials og gennemgik et scenarie, hvor alle, der bar anførerbindet, som minimum ville få en advarsel og stå over for yderligere sanktioner, siger han.

Bullinghams oplysninger stemmer overens med dem, DBU-direktør Jakob Jensen fremlagde midt på ugen på et pressemøde.

- Den måde, de agerede på, har vi aldrig set før. Følelserne var i kog, vi var meget frustrerede og vrede. Det var en uhørt måde, det blev håndteret på, beretter Bullingham.

Sammen med Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz og Wales havde Danmark og England bebudet, at anførerne ville tage de farverige anførerbind på med et budskab om, at der skal være plads til alle mennesker.

Men det tiltag brød FIFA sig ikke om. I stedet har det internationale forbund lanceret sine egne anførerbind med forskellige budskaber.

Annonce:

Ingen spillere har båret det meget omtalte One Love-anførerbind på banen ved mesterskabet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave