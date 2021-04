Engelsk landstræner advarer spillere mod ballade før EM

Englands fodboldlandstræner på herresiden, Gareth Southgate, er træt af sager om spillere, der er havnet i overskrifterne af de forkerte årsager og har fjernet fokus fra spillet på banen.

Med to måneder til EM-slutrunden opfordrer han sine spillere til at tænke sig ekstra grundigt om, så de ikke sætter sig selv i situationer, hvor de kan havne i optøjer eller blive smittet med coronavirus.

Det siger han på bagkant af et efterår med flere kedelige episoder omkring det engelske landshold.

Forsvarsspilleren Harry Maguire blev i august anholdt og fik en betinget fængselsdom for et groft overfald på den græske ferieø Mykonos. Som følge af den episode missede han to landskampe - den ene var mod Danmark.

Siden blev stortalenterne Phil Foden og Mason Greenwood kylet hjem fra en landsholdssamling, fordi de havde forbrudt sig mod coronarestriktionerne.

De forsøgte at lokke islandske modeller op på deres hotelværelse efter en landskamp på vulkanøen.

- Vi havde virkelig nogle problemer i efteråret. Det er altid meget svært at håndtere som træner, for man bliver sat i nogle dilemmaer, siger Gareth Southgate.

- Hvis jeg sammenligner efterårets samlinger med den seneste samling i marts, så havde vi ikke noget drama i landsholdslejren i marts.

- Vi skabte et miljø, hvor der var meget bedre forudsætninger for at kunne forberede sig på at spille fodbold. Vi tog kun beslutninger om fodbold, vi forberedte os på fodbold, og vi snakkede kun om fodbold.

- I efteråret var disciplinen uden for banen den største kilde til at skabe udfordringer for os, siger landstræneren.

Også landsholdsspillerne Jack Grealish, Kyle Walker og James Maddison har været på kant med coronarestriktionerne.

- Vi har haft det problem, at der har været spillere, som i perioder ikke har været til rådighed for holdet på banen.

- Når vi til sommer samles i EM-lejren, så skal vi have mulighed for kun at tænke på fodbold. Det vil give os alle en større ro, før vi går ind til turneringen, siger Southgate.

England er i gruppe med Kroatien, Tjekkiet og Skotland ved EM. Englænderne har hjemmebanefordel i gruppespillet og i en eventuel semifinale og finale.