Erstatter fyret svensker som Ryder Cup-kaptajn

Den engelske golfspiller Luke Donald udpeges som kaptajn for det europæiske Ryder Cup-hold.

Det skriver Ryder Cup Europe på Twitter.

Europa spiller den prestigefyldte golfdyst mod USA næste gang i 2023.

Donald erstatter svenske Henrik Stenson, som i sidste måned ganske dramatisk fik sparket som Europas kaptajn.

Det skete, fordi Stenson er blevet en del af den lukrative, men omdiskuterede golftour LIV Golf.

Golfverdenen er splittet på grund af LIV Golf. Det er et spørgsmål om traditioner versus kunstige turneringer bygget på oliemilliarder, men også et spørgsmål om moral, mener kritikerne.

På den ene side står den nye tour og en række golfprofiler, mens de traditionelle tours PGA Touren og DP World Tour (tidligere European Tour) står på den anden side.

Den nye tour beskyldes for at være sportswashing fra Saudi-Arabiens side.

Begrebet dækker over lande, der forsøger at forbedre deres omdømme ved at sponsorere sportsudøvere eller sportshold eller ved at afholde lukrative sportsbegivenheder, på trods af at landene i flere tilfælde overtræder menneskerettighederne.

I sidste uge fik Stenson i øvrigt debut i LIV Golf-regi. Og han vandt turneringen i New Jersey i USA.

Stenson har ifølge flere medier fået næsten 49 millioner kroner bare for at melde sig under fanerne hos LIV Golf. Søndagens sejr sikrede ham yderligere fire millioner dollar, svarende til godt 29 millioner kroner.

Danske Thomas Bjørn, der tidligere har været Ryder Cup-kaptajn, blev i maj udnævnt som vicekaptajn for Europas hold. Af Stenson i øvrigt.

Thomas Bjørn førte som kaptajn Europa til sejren i 2018. Danskeren har også været en del af Europas hold som spiller tidligere i karrieren.

Luke Donald har ved de seneste to udgaver af Ryder Cup været en del af vicekaptajn-gruppen for Europas hold. Altså heriblandt under Thomas Bjørn i 2018. Luke Donald bekræfter, at Thomas Bjørn fortsat er vicekaptajn for Europa.

Det er italieneren Edoardo Molinari, der ligeledes var udpeget i forvejen, også.

