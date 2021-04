Esbjerg banker Aalborg og udligner igen semifinaleduel

DM-semifinalen mellem ishockeyholdene Esbjerg Energy og Aalborg Pirates er igen helt lige.

Med en storsejr på 8-4 på egen is udlignede Esbjerg tirsdag aften til 2-2 i duellen, hvor der spilles bedst af syv opgør.

Vestjyderne afgjorde kampen i anden periode med hele seks scoringer inden for ni minutter.

Dermed står det klart, at der fortsat skal spilles mindst to kampe mere holdene imellem, inden en finalist er fundet.

I kamp nummer fire var der effektivitet til forskel mellem holdene.

Midtvejs i kampen havde gæsterne fra Aalborg egentlig forsøgt sig med flest skud, men på måltavlen stod der 6-0 til Esbjerg.

Davis Vandane havde stået for kampens eneste scoring i første periode, før holdkammeraterne Søren Nielsen, Felix Maegaard Scheel, Sune Hjulmand og Christian Wejse gjorde ham kunsten efter og lukkede kampen i anden periode.

I samme periode blev Craig Puffer dobbelt målscorer, og selv om Aalborg fik pyntet på de ydmygende cifre i den tilskuertomme Granly Hockey Arena, var det ikke nok til at undvige et klart nederlag.

Alt i alt vil nordjyderne formentlig gøre alt, hvad de kan, for at glemme tirsdagens skuffelse hurtigst muligt. På fredag venter der et nyt opgør på Aalborgs hjemmebane, Gigantium.

Rungsted Seier Capital og Sønderjyske mødes senere tirsdag i den anden semifinale. Her fører nordsjællænderne 2-1 i kampe forud for opgøret.